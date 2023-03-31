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Лукашенко: Чтобы крепко стоять на своей земле, белорусов должно быть значительно больше
Чтобы крепко стоять на своей земле, белорусов должно быть значительно больше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Чтобы крепко стоять на своей земле, нас, белорусов, должно быть значительно больше. Это важнейшее условие суверенитета", - подчеркнул белорусский лидер. Он сказал, в стране делается много, чтобы это условие обеспечить.
По словам Александра Лукашенко, здоровье детей - это вопрос в том числе демографической безопасности, без чего нет смысла думать о завтрашнем дне.
"Ведь для кого мы строим Беларусь - уютный, комфортный дом? Наше поколение сберегло этот красивый, "дагледжаны куточак", приняв из рук наших родителей, сделало его краше. Но кто здесь будет жить завтра? Кто сбережет родной язык, память о нашей героической истории? Кто будет ухаживать за могилами предков, "берагчы спадчыну" Полоцка, Новогрудка, Турова? Будет ли звучать детский смех в тех хоромах, которые многие настроили в период так называемой диктатуры? Будет ли кому, рассматривая портреты на стене, сказать: "гэта мае дзядуля i бабуля?" - задал риторические вопросы Президент.
(Дополнено в 14:17)
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