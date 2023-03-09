Лукашенко, даже находясь в Китае, тщательно отслеживал всю информацию о расследовании попытки теракта в Мачулищах

Это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена. Анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире - под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале - типография с разного рода тряпками бчб-шными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там. Можете сделать вывод. О чем я всегда говорил - нам никогда нельзя успокаиваться. Команды шли от СБУ беглым за границей (в данном случае - в Польше), оттуда они связывались (в данном случае это был врач) с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь