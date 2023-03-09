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Лукашенко, даже находясь в Китае, тщательно отслеживал всю информацию о расследовании попытки теракта в Мачулищах
Комитетгосударственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами провел масштабную спецоперацию, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения, предпринявший попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте - аэродроме Мачулищи в Минском районе 26 февраля 2023 года. В результате проведенных контрразведывательных мероприятий была установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства Службы безопасности Украины. Об этом в спецпроекте АТН рассказал замначальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.
Также он добавил, что вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Польши из числа так называемых беглых белорусов - приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года.
Операция по поиску и задержанию преступников происходила под непосредственным контролем главы государства, которым незамедлительно были даны поручения о перекрытии государственной границы и принятии других исчерпывающих мер, направленных на выявление и привлечение к установленной ответственности всех причастных к террористической деятельности.
Александр Лукашенко, даже находясь в Китае, тщательно отслеживал всю информацию о расследовании попытки теракта в Мачулищах. Операция белорусских силовиков была проведена не просто оперативно, а эталонно. За результат представители силового блока были награждены.
Это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена. Анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире - под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале - типография с разного рода тряпками бчб-шными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там. Можете сделать вывод. О чем я всегда говорил - нам никогда нельзя успокаиваться. Команды шли от СБУ беглым за границей (в данном случае - в Польше), оттуда они связывались (в данном случае это был врач) с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции.
Швеца взяли с огромным количеством улик - как для работы с дронами, так и другими приспособлениями. Он активно дает признательные показания. Задержаны более 20 лиц. Возбуждено уголовное дело. Его конечным результатом по измененному законодательству может стать высшая мера.
Полный выпуск "БОЛЬШОГО РАССЛЕДОВАНИЯ теракта в Мачулищах: каналы вербовки агентуры СБУ, связи с иноагентами" смотрите здесь.
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