Лукашенко: День защитников Отечества - праздник каждого, кто готов стать на защиту суверенитета страны

День защитников Отечества - праздник мужества и патриотизма, который объединяет людей разных поколений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, сообщает БелТА.



Глава государства отметил, что День защитников Отечества - праздник мужества и патриотизма, который объединяет людей разных поколений: профессиональных военных и всех, кто понимает ценность мира. "Это праздник каждого, кто готов в любой момент стать на защиту государственного суверенитета и независимости. Так, как завещало нам героическое поколение победителей Великой Отечественной войны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

