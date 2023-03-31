Лукашенко: Для населения повышать платежи за ЖКУ более чем на 5 долларов в эквиваленте не планируем

Для населения повышать платежи за ЖКУ более чем на 5долларовв эквиваленте не планируем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Один из ключевых компонентов инфляции - тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Здесь основные жалобы населения. Разные. Кому-то крышу не починили, кому-то забор не поставили. А где-то не подается газ, вода, как должна подаваться, водоотведение не работает. Здесь все прозрачно с коммунальными услугами. Да, для принципиально неработающих и беглых тарифы установлены по полному коэффициенту. Я прошу Комитет государственного контроля проверить, так ли это. Установить установили, а что на самом деле? Часть общества уже от меня требует, особенно по беглым. Родственники в шоколаде, собственность этих беглых не тронута. А они сегодня теракты совершают. Мы, конечно, торопиться здесь не будем, но в этом есть вопрос, - сказал Александр Лукашенко. - Но для населения повышать платежи более чем на $5 в эквиваленте не планируем. Как и договорились. И это при том, что нагрузка на работников коммунальной сферы колоссальная".

Все это требует непрерывного внимания и ухода, подчеркнул Президент. "Мы привыкли к чистым улицам и дворам, нам нужна качественная вода, отопление, ровные дороги и так далее. Это тот минимум, от которого никто не захочет отказаться. Малейшее отклонение от привычного набора благ вызывает, сами знаете какое, волнение в обществе. Некоторые иногда волнуются вместо того, чтобы взять метлу, лопату и хотя бы подмести у своего подъезда", - отметил глава государства.

"Вопросы обеспечения бытового комфорта должны быть на жестком контроле у всей вертикали власти: от председателей райисполкомов до премьер-министра. У населения накопилось к нам немало претензий. Можно понять тех, кто стремится жить в столице. Едут не только и не столько за зарплатой. Все хотят жить в современных комфортабельных условиях. А что сегодня мешает в глубинке создать более благоприятную среду для жизни? В агрогородках, районных центрах? Ничего нам не мешает. Нужно это делать. Но что касается дорог, доступа к услугам, - разворачиваемся медленно. И это при том, что запрос людей жить в экологически чистой местности, в отличие от городской среды, растет. Туда готовы ехать и специалисты высокой квалификации", - подчеркнул Президент.