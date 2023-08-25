Лукашенко докладывают о наличии ряда проблем в функционировании БГУ

Президенту Беларуси Александру Лукашенко докладывают о наличии ряда проблем в функционировании Белорусского государственного университета. Об этом глава государства заявил на совещании по актуальным вопросам деятельности вуза, пишет БЕЛТА.



"Чего греха таить, до меня доходит различная информация о процессах, происходящих в последнее время в вузе. Они меня настораживают, - отметил глава государства. - Тем более, я помню 2020 год, где вы "блестяще" себя показали. Но я вам никаких замечаний не делал. Наверное, вы это заметили. Не критиковал вас. Я полагал, что вы же продвинутая часть нашего общества и сами со временем оцените все то, что вы здесь натворили. Или наши дети прежде всего. Да и преподаватели отличились, если уж откровенно. Поэтому любые негативные тенденции, даже самые маленькие, в самом начале своего развития, меня настораживают".



Ситуация в БГУ внимательно изучалась различными ведомствами, проведены открытые и закрытые встречи и беседы, получена определенная информация. Этим занимались Администрация Президента, Белорусский институт стратегических исследований, Национальная академия наук и другие государственные органы. Это делалось для того, чтобы в последующем при принятии главой государства решений не было никаких ошибок. В докладах на имя главы государства указывался ряд существенных проблем в функционировании университета, основной из которых является непродуманная кадровая политика руководства, недостаточная вовлеченность ректората в административную работу, прежде всего ректора. "Это цитата. Это пока не мое мнение", - отметил Президент.



В докладах отмечались недостатки в части кадровых назначений, организации идеологической и воспитательной работы с коллективом и студентами.