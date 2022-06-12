Лукашенко: Эффективная работа с населением - это индикатор профпригодности руководства области, района, предприятия

Во фразе "государство для народа" - вся соль белорусской политики. Социальная справедливость, равные права и возможности для всех граждан, народная (по своей сути) власть - это фундамент. Укреплять его - каждодневный и непростой труд, где нужен и важен вклад каждого государственного человека.

Выкладываются ли белорусские управленцы, как того требует их долг и статус? Всегда ли открыты их двери для людей? Или достучаться до них - это как горы свернуть? Слышат ли чиновники запросы общества? Главное - идут ли им навстречу? На неделе провели детальный анализ на высшем уровне.



Было все. Новые каналы связи, формы работы, жалобы и предложения, административные препоны, службы помощи (как они есть в действии, а не на бумаге). Много примеров халатности и бездействия. Для того и нужны такие встречи масштаба всей страны. Чтобы не по голове погладить, а понять, где мы на верном пути, а где придется курс поправить.



Об этом спросим у нашей коллеги Ольги Анищенко. Она внимательно следила за диалогом на республиканском семинаре.



Я бы сказала так: если и перезагрузка, то, скорее, в индивидуальном порядке Ведь, если задуматься, технически многое сделано: электронные обращения, приемные дни, диспетчерские службы и телеграм-каналы. Но за каждой технологией - конкретный управленец. Он или хочет помочь, или не хочет. Мы все понимаем: как правило, это работает именно так.



Есть такая поговорка: кто хочет - ищет возможности, кто не хочет – причины.



Так вот эта встреча была нужна для того, чтобы дать всей вертикали власти четкий сигнал: нет неважных обращений и жалоб (за небольшим исключением) Ищите возможности, а не причины для отказа.



Что у нас не хватает? Власти? Желания у нас нет. И Администрация Президента этим должна заняться предметно со всеми высшими должностными лицами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Так что если под этим углом посмотреть, тогда да, перезагрузка. Что неизменно, так это простой и понятный каждому посыл. Президент его напомнит, чтобы каждый чиновник понимал, на своем ли он месте или лучше поискать себя в другом амплуа.



Люди должны быть услышаны, а проблемы сняты. И вы знаете, что эффективная работа с населением - это индикатор профпригодности руководства области, района, предприятия. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Как говорится, все течет, все меняется. Сегодня при желании быть на связи можно буквально 24 на 7.



Мы нашли таких желающих. Мэр Бреста, например, Александр Рогачук.







Свой Telegram - лишь один из каналов связи с жителями. Говорит, больше подписчиков вряд ли у кого-нибудь найдете. Проверить сложно. Поверим на слово.



Это не форма самоутверждения, скажет мэр. Действенный новостной канал. Оперативно, доступно, из первых уст о развитии города и рабочих буднях его руководителя. Надо же быть ближе к людям.







Мы никогда не ставим задачу, чтобы не было обращений к населению. Если к власти не обращаются, значит, не верят, не доверяют. Это опасная крайность. Нужен разумный баланс. Кому-то на бумаге, кому-то с телефона надо, а кому-то книгу жалоб и предложений. Есть общая установка - нет маленьких проблем. Для тех, кто на госслужбе, это прямая обязанность. Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома



Да, Telegram, конечно, не панацея. Всех проблем не решит. Президент заметит: и по старинке тоже работать надо. Тем более, объективности ради, не все у нас продвинутые юзеры. Однако информировать (и так чтобы первыми, а не последними, как это часто бывает) - обязанность управленцев. Тут надо признать, у Telegram-каналов пальму первенства не отнять.







Мы знаем, сколько фейков с его помощью и по другим каналам связи плодят оппоненты.



Но на то чиновникув помощь свой официальный канал, чтобы быстро дать отпор и не сеять панику.



Недавний пример. В сетях как молния распространяется новость - дескать,в питьевой воде "холерная палочка". Предупреждайте всех близких, знакомых. Для понимания: это значит, что категорически нельзя пользоваться водой из-под крана. Что должна делать власть в таком случае? Так вот, вышеупомянутый нами мэр реагирует в своем Telegram-канале, оперативно поясняя, что это фейк чистой воды.



Сколько раз говорили, что люди должны знать, что происходит, как вы решаете проблемы, что планируете и так далее. Вы должны быть первоисточником и хороших, и неприятных новостей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Ведь если власть не объяснит, это сделают другие. Не в ее пользу. Инфополе уже давно поле битвы. Слово "бьет" похлеще пули. Для кого-то в этой войне все средства хороши. Президент даже проанонсирует: с фейками бороться будем "не по-детски". Пока без деталей, но наверняка скоро все узнаем. Пока никаких пораженческих настроений.



Проиграем битву за людей - грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Никто из нас не хочет такого сценария. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Словом, надо все брать в свои руки. Активность, помощь, понимание, а в итоге благостная атмосфера в обществе. Наоборот, бездействие, высокомерие и волокита порождают политические риски. Их градус сегодня и без того подогревается извне. Нагнетать еще изнутри - смерти подобно.



Все должны пойти работать, упираться и напрягаться для того, чтобы сохранить мир и спокойствие на этом островке. Это уже островок - Беларусь. Вы что не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет горячая война, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информацией, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Конечно, на встрече было много цифр и примеров. Понятно, со знаком минус. ЖКХ, дорожники, строители, нерешенные трудовые вопросы - компромат солидный. Не стоит думать, что Президент не в курсе. Уже на эмоциях Александр Лукашенко скажет: так попросту нельзя. Высокомерие и волокита даже отдельных чиновников - зеркало всей вертикали.



Запомните, лучше, принимая решение, ошибиться (исправить можно всегда), чем вообще ничего не делать и чего-то ждать. Мы не пропишем ни в законах, ни в указах, ни в директивах все случаи жизни и на все случаи жизни мы не пропишем механизм действия, методику. Да и не надо. Основа, чтобы это было справедливо. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Да, справедливости ради не все решаемо сиюминутно и силами местной администрации. Но как минимум 70 % (а то и больше обращений) - точно. Управленцы и сами нам признавались: было бы идеально не доводить до столичных ушей, а тем более самого высокого уровня. Но и для таких случаев Александр Лукашенко даст дельный совет.







Не можешь помочь - поговори. Есть много в нашем обществе людей, которые просто хотят с тобой поговорить. Они, может, и жаловаться потом не будут, и обижаться не будут, если ты не решишь их проблем. С людьми надо разговаривать и не бояться идти к ним. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

