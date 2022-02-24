Внимание всего мира сегодня приковано к обстановке в Донбассе! Ситуация в регионе за ночь изменилась кардинально, в том числе у наших западных и южных границ.

Сегодня утром Александр Лукашенко экстренно собрал совещание с военным блоком, чтобы расставить все точки над "i" по многим актуальным вопросам, которые касаются Беларуси, и опроверг откровенные фейки, заполонившие интернет. А после ответил на вопросы журналистов.

Президент Беларуси провел совещание с военными

Президент в очередной раз призвал все стороны к диалогу! Путь к недопущению кровопролития лежит через переговоры. И пока еще не пройдена точка невозврата, надо использовать все возможности, чтобы исключить дальнейшую эскалацию. В то же время Александр Лукашенко заверил - белорусская армия не участвует в военной операции, а для страны нет никаких угроз ни на одном из направлений. Нашим военным поставлена четкая задача - каждый белорус должен чувствовать себя под защитой! А власти на местах, как и прежде, необходимо обеспечить нормальную работу экономики и решение насущных вопросов людей. Словом, жизнь продолжается! Сегодняшний разговор Главнокомандующего с военными в нашем эфире - фактически без купюр!













Президент: Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе

Стоит ли говорить, что Беларусь всегда придерживалась политики добрососедства, выступала донором региональной безопасности, предоставляла переговорную площадку для контактной группы по Украине, при этом не претендуя на миротворческую миссию. Официальный Минск всегда говорит о мире! Вот и сегодня готов содействовать решению конфликта дипломатическим путем. И пока еще есть такая возможность! В этом Президент убежден. В то же время Александр Лукашенко прокомментировал опасения наших граждан о возможных угрозах для Беларуси. Нет оснований для паники - это главный месседж!

Президент: Мы не собираемся втягиваться в войну, об этом нас никто не просит