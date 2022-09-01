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Лукашенко: Если бы не было у нашего народа силы воли и мужества, мы давно бы уже исчезли с карты
Если бы у нашего народа не было силы воли и мужества, мы бы давно исчезли с карты. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с молодежью во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее!", передает корреспондент БелТА.
Чем наш народ может гордиться? Такой вопрос задал Президент молодежи. "Наш народ может гордиться своей силой воли, своим мужеством", - ответила одна из учащихся.
"Если бы не было у нашего народа силы воли и мужества, как нас терзали между Востоком и Западоми сейчас это актуально, мы давно бы уже исчезли с карты", - сказал Александр Лукашенко.
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