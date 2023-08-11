Лукашенко: Если мы сможем произвести свой самолет, я буду счастлив

Как работает белорусская авиаотрасль в условиях санкций? Реалии и перспективы обсудили на площадке Национального аэропорта Минск.

В воздушную гавань сегодня приехал Президент. Столичный аэропорт - главные воздушные ворота нашей страны - в последнее время работает в условиях небывалого прежде давления. Но, несмотря на трудности, обеспечить стабильность удается. Сохранен коллектив, гарантирован должный уровень безопасности полетов. Сегодня в белорусскую столицу летают девять перевозчиков, из них - восемь иностранных. Пассажиропоток, по понятным причинам, снизился. Но в сравнении с прошлогодними показателями, за нынешнее полугодие его удалось нарастить на треть. Этот прирост обеспечил ряд новых рейсов, главным образом в российском направлении. Президент требует не останавливаться в развитии, но делать это с учетом перспективы.

И с первых минут рабочего визита он задал самые острые вопросы. Например, у гендиректора аэропорта Вячеслава Хоронеко Александр Лукашенко спросил о влиянии санкционного давления: "Ну что, остановились из-за санкций?". В ответ глава государства услышал: "Нет, продолжаем работать и выходим на безубыточную работу".

Имейте в виду, что эта полоса должна быть в рабочем состоянии, в нормальном состоянии, мы же строили вторую полосу для чего, потому что та, вы меня информировали, в негодность приходит, или уже пришла, мы построили вторую полосу, эта не должна быть брошена, полоса должна быть в идеальном состоянии при любых обстоятельствах. Александр Лукашенко

Александру Лукашенко детально рассказали о дальнейших планах. Продолжается модернизация аэропорта. Здесь рассчитывают, что, несмотря на санкции, пассажиропоток удастся нарастить. Отсюда требуются продуманные решения, как наладить транспортное сообщение со столицей по железной дороге и нужен ли новый терминал?

"Мы же все на перспективу делаем. Если сегодня в силу сложившихся обстоятельств что-то не нужно, то надо понимать, что это завтра будет востребовано, - ориентирует Президент. - Что из этого нам надо построить?"

"В первую очередь предлагаю вашему рассмотрению проектирование и строительство терминала, остальные объекты, это коммерческие объекты, предложим инвесторам, они придут сюда, - предложил Вячеслав Хоронеко, гендиректор РУП «Национальный аэропорт Минск» рассмотреть такой вариант. - Он необходим на перспективу в связи с ростом пассажиропотока, который в Национальном аэропортууже преодолевал планку в 5 млн человек в год".

Если говорить о дальнейших планах, то, разумеется, для удобства доставки в аэропорт большего числа пассажиров в дальнейшем потребуются и продуманные решения в транспортном сообщении со столицей по железной дороге. При этом важно рационально подойти к делу.

"Чтобы мы не строили дублирующих, параллельных каких-то путей, а использовали то, что есть", - заметил Президент.

Александр Лукашенко поручил подготовить соответствующий проект по реконструкции аэропорта со строительством терминала и железнодорожной ветки, чтобы детально его рассмотреть: "Давайте договоримся: когда будет готовый проект, мы отдельно его рассмотрим".

Президент также посетил Минский завод гражданской авиации, расположенный на территории аэропорта. Его главная задача - ремонт и техобслуживание самолетов советского и российского производства. В 2020-м здесь открыли филиал для работы с западными лайнерами. В условиях санкций профиль предприятия расширяется.

Увиденное Президентом дало четкую картину - будущее у отрасли есть. Но Александр Лукашенко мыслит стратегически. Самолет под маркой "Сделано в Беларуси" - почему бы и нет?

"Мы будем делать все, чтобы поддерживать направления ремонта и обслуживания, а может быть, создания, строительства своих самолетов. Мы это будем продвигать. У нас две такие крупные площадки: в Барановичах военный завод и здесь гражданский. Если вы освоите что-то из военных направлений, я буду только благодарен и буду поддерживать. Если там что-то будут для вас делать, для гражданских, я тоже поддерживаю это. Но, создав производство легковых автомобилей, у меня такая шальная мысль (если я успею это начать при своей президентской жизни), если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться, - сказал Александр Лукашенко. - Вот у меня есть такая шальная мысль по углублению производства гражданских самолетов. Мы освоили ремонт, техническое обслуживание. Претензий практически к вам нет со стороны заказчиков. Будем двигаться дальше".