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Лукашенко: фестиваль белорусской песни и поэзии способствует сохранению традиций национального искусства

Лукашенко: фестиваль белорусской песни и поэзии способствует сохранению традиций национального искусства

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.

"Форум на протяжении многих лет выполняет благородную миссию просветительства, побуждает к изучению богатого поэтического и песенного наследия, способствует сохранению и развитию традиций национального искусства", - говорится в приветствии.

Творческая история фестиваля - это множество уникальных и интересных проектов, трогательных встреч с признанными мастерами литературы и музыки, открытие ярких молодых талантов, отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что нынешние мероприятия культурного форума станут заметным явлением в жизни Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал гостям, участникам и организаторам фестиваля успехов, благополучия и неисчерпаемого вдохновения.

Фото: БЕЛТА

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