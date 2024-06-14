3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: фестиваль белорусской песни и поэзии способствует сохранению традиций национального искусства
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.
"Форум на протяжении многих лет выполняет благородную миссию просветительства, побуждает к изучению богатого поэтического и песенного наследия, способствует сохранению и развитию традиций национального искусства", - говорится в приветствии.
Творческая история фестиваля - это множество уникальных и интересных проектов, трогательных встреч с признанными мастерами литературы и музыки, открытие ярких молодых талантов, отметил глава государства.
Президент выразил уверенность, что нынешние мероприятия культурного форума станут заметным явлением в жизни Беларуси.
Александр Лукашенко пожелал гостям, участникам и организаторам фестиваля успехов, благополучия и неисчерпаемого вдохновения.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все