Лукашенко: Госинспекция должна быть готова встать под ружье

Мы договорились, что в течение некоторого времени (в принципе этот вопрос уже решен) мы будем иметь там несколько тысяч на случай "если" подготовленных бойцов. У тебя вся инспекция должна стать под ружье, не дай бог. Поэтому этот фактор тоже надо иметь в виду. Тем более что особо и вооружать нечего, если нужно довооружить - довооружим. Людей надо учить. Это не потому, что чрезвычайщина какая-то, но все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну, а тебе надо научиться управлять этим войском, если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди. Это опять опыт Украины, когда спохватились и начали хватать неподготовленных людей (там страну развалили еще до начала этой операции) - и на фронт. Они только доезжали до района боевых действий и их не стало. Они не готовы были носить оружие. Даже носить оружие, не то что воевать. Поэтому нам надо свое общество в той части, в которой нам необходимо, подготовить защищать Отечество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь