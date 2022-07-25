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Лукашенко: Госинспекция должна быть готова встать под ружье
От вопросов дисциплины и обращения с оружием до защиты братьев наших меньших. Обстоятельный разговор во Дворце Независимости с главой Госинспекции по охране животного и растительного мира. Поручение Президента - работу усилить по всем фронтам.
Так, эффективность нужно повышать за счет новых форм и методов работы. Обратить внимание необходимо на воспроизводство леса после вырубки. Природу важно сохранить для будущих поколений. Кроме этого, под свой контроль госинспекция должна взять и вопиющие факты издевательства над животными. Такие случаи все чаще появляются в соцсетях ради хайпа. Александр Лукашенко требует оперативно реагировать на подобные вещи.
То, что мы должны усилить работу по охране животного, растительного мира, это факт. Зеленый островок природы в центре Европы - его надо сохранить для будущего, тут нет никакой патетики. Мы живем в зелени, я имею в виду нашу природу, хотелось бы, чтобы и дети жили в таком же мире. Еще одна проблема - издевательство над животными. Если надо какие-то дополнительные решения, внеси немедленно предложение. Но постарайся взять, я понимаю, что это непрофильная, так сказать, работа, хотя это же тоже животные. Это животные, самые близкие, надежные, порядочные, которые тебя никогда не предадут. Посмотри, как отдельные люди и молодежь (отдельные элементы) относятся к животным. Это недопустимо. Пока примем закон (он разрабатывается), я попрошу, продумай, как инспекция по защите сможет реагировать на подобные проявления."Их даже искать не надо. Во-первых, все это нагло втупую выкладывается в социальные сети в интернете. Сам, наверное, видишь, и сталкиваешься с эти не единожды. И второе, население все-таки, подавляющее большинство, особенно белорусы, это люди жалостливые. Они к животным хорошо относятся. И сразу же проинформируют о таких негативных проявлениях. Нам надо на это реагировать", - сказал глава государства.
Президент требует реагировать на вопиющие факты издевательств над животными
В 2018-м при назначении Юрия Тертеля начальником инспекции Президент ставил четкие задачи по обеспечению законности в работе ведомства. Военная выучка нового руководителя была обязательным условием с учетом сложного времени.
"Инспекция относительно военизированное формирование", - отметит Президент. А потому ее сотрудники должны быть готовы защитить свою страну и при необходимости встать под ружье. Александр Лукашенко напомнил, такую же задачу (создать хорошее военное подразделение) он поставил и перед главой МЧС.
Мы договорились, что в течение некоторого времени (в принципе этот вопрос уже решен) мы будем иметь там несколько тысяч на случай "если" подготовленных бойцов. У тебя вся инспекция должна стать под ружье, не дай бог. Поэтому этот фактор тоже надо иметь в виду. Тем более что особо и вооружать нечего, если нужно довооружить - довооружим. Людей надо учить. Это не потому, что чрезвычайщина какая-то, но все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну, а тебе надо научиться управлять этим войском, если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди. Это опять опыт Украины, когда спохватились и начали хватать неподготовленных людей (там страну развалили еще до начала этой операции) - и на фронт. Они только доезжали до района боевых действий и их не стало. Они не готовы были носить оружие. Даже носить оружие, не то что воевать. Поэтому нам надо свое общество в той части, в которой нам необходимо, подготовить защищать Отечество.
Каждый сотрудник Госинспекции охраны животного и растительного мира вооружен
Сотрудники госинспекции, рассказал журналистам Юрий Тертель, в случае необходимости могут применять специальные средства. Навыки есть.
Мы подразделение, которое вооружено. На сегодняшний день каждый наш сотрудник вооружен и пистолетом, и автоматом, что было сделано по поручению Президента. Мы внесли особые изменения в программу подготовки наших работников. Соответственно в указах, которые принимал Президент в 2019-2020 годах, закрепили законодательно применение оружия, физической силы и специальных средств.
260 километров сетей изъяли госинспекторы за первое полугодие
Также Юрий Тертель отметил, что госинспекция делает ставку на превентивные меры. Это касается малозначительных правонарушений. За серьезные спросят по полной. Так, по результатам проверок в первом полугодии увеличилось количество нарушений в сфере лесопользования. Выявлено более 1 300 фактов - рост на треть. 20 тысяч кубометров леса были вырублены незаконно. 903 случая браконьерства на рыбалке. Изъято 260 километров сетей. Охотники оказались самыми послушными, здесь тенденция на сокращение нарушений.
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