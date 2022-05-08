3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко: Государственные герб и флаг олицетворяют суверенитет и национальное единство Беларуси
Государственные герб и флаг олицетворяют суверенитет и национальное единство Беларуси. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко в ходе торжественного ритуала чествования государственных символов. Мероприятие прошло в Минске на площади Государственного флага. В этом году важная дата выпала на самый канун Дня Победы. В основе ритуала - положения Конституции Республики Беларусь о Государственном флаге Республики Беларусь, Государственном гербе Республики Беларусь и Государственном гимне Республики Беларусь - символах Республики Беларусь как суверенного государства. На площадь был вынесен флаг нашей независимой страны. Прозвучал гимн.
Александр Лукашенко прямо ответил на вопрос, почему у современной и суверенной Беларуси именно эти госсимволы, а не другие.
Во-первых, государственные символы должны отличать государство от других государств, констатировал белорусский лидер. "Они должны отличать нас с вами от других. Какой был предложен герб? Погоня. Вам он не напоминает герб другой страны? Мне напоминает. Нам был предложен флаг. Добавь еще одну полоску - и мы заимствовали соседней страны флаг (подразумевается флаг Польши. - Прим. БелТА). Так неужели у нас не было своей истории? Неужели мы хотели подогнать свою историю и свою страну под Литву или Польшу? И как актуально это сегодня звучит!"
"Сегодня точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве и мечтают оттяпать полстраны, как это было до 1939 года. Может быть, они предлагали эту символику под свои мечты - мечты 2020-го? Но я уже сказал: в 2020-м мы раз и навсегда поставили осиновый крест на могиле тех, кто хочет разрушить и уничтожить нашу страну", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что белорусские герб и флаг - особые, не похожие на символику других государств, в том числе соседних. "Символы - это память поколений. Они должны в себя вобрать все самое лучшее, что было у народа в его истории", - заявил белорусский лидер.
По словам Президента, в государственных символах Беларуси сохранены красный и белый цвета. Белый - символизирующий чистоту белорусского народа, а красный - борьбу народа за независимость, цвет побед, в том числе в Великой Отечественной войне. "Мы добавили сюда зеленый цвет, который в последние годы был характерен нашей символике. Это цвет жизни, миролюбия. Поэтому все наши победы зиждятся на нашем желании быть независимыми и честно трудиться на своей земле", - подчеркнул глава государства. Он также обратил внимание на орнамент белорусского флага, который отражает мечты и чаяния народа, его традиции.
В Минске состоялся торжественный ритуал чествования государственных символов
И сегодня же в ходе церемонии представители белорусской молодежи принесли клятву верности Государственному флагу Беларуси. Специально к празднику на верхней площадке площади Государственного флага разместили выставку. На ней можно познакомиться с историей создания этой площади и геральдики городов Беларуси, государственных символов нашей страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов