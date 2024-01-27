ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Лукашенко: Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации

Лукашенко: Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации

И в Беларуси, и в России открыты любым дружественным шагам навстречу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на спектакле-концерте в Санкт-Петербурге, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает БЕЛТА.

"Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей, национальных культур. Чужого нам не надо, особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом. И тем не менее. Как после Победы, так и сегодня мы призываем к мирному диалогу. Но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне. Мы открыты любым дружественным шагам навстречу - и в России, и в Беларуси", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что 80 лет назад полное снятие блокады Ленинграда сделало Великую Победу еще ближе. "Нам предстоит отметить много годовщин великих битв и сражений, которые в итоге остановили самую жестокую в истории человечества войну", - добавил Александр Лукашенко.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все