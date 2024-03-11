Лукашенко: К 9 Мая все дороги должны быть восстановлены

К 9 Мая этого года все дороги в стране должны быть восстановлены. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко,принимая кадровые решения11 марта, сообщает БЕЛТА .

"У вас март-апрель, и к 9 Мая все дороги должны быть восстановлены, - обратился глава государства к представителям местной вертикали. - Это и задача правительства. Передайте лично премьер-министру, пусть начинает заниматься вместе с вице-премьером".

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на качество работ при восстановлении и ремонте дорог. И обязательно чтобы за это был спрос с исполнителей: "Должен быть результат. Обратите на это внимание. И организовывайте людей".