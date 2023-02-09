Лукашенко: Каждое открытие белорусских ученых становится частью национального достояния

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил научным и научно-педагогическим работникам дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости,передаетБелТА.

"Искренне желаю, чтобы вслед за очередными званиями вы достигли самой главной вершины научного успеха. Не просто сказали новое слово в науке, а заставили весь мир говорить о ваших, наших достижениях. Ведь в истории остается не статус, а имя, - пожелал Александр Лукашенко. - Ставьте перед собой в хорошем смысле слова дерзкие и обязательно благородные цели. И пусть на пути к их достижению вам всегда сопутствуют удача, поддержка родных людей и обязательно уважение научного сообщества".

Дипломы доктора наук глава государства вручил восьми ученым

В их числе доктор физико-математических наук Дмитрий Карпинский. Ученая степень присуждена ему за установление свойств мультиферроиков на основе феррита висмута, использование которых позволит создать новые функциональные материалы для датчиков электромагнитного поля, устройств для хранения и сбора энергии.

Ученая степень доктора физико-математических наук также присуждена Виктору Киселю за разработки в сфере лазерных материалов. Они уже внедрены в серийное производство ОАО "Пеленг" и используются в выпускаемых сложных оптико-электронных приборах и системах для задач дальнометрии и слежения за движущимися объектами.

Доктору технических наук Юрию Кривогузу ученая степень присуждена за разработку научных принципов формирования полимерных композиционных материалов на основе смесей полимеров разной полярности и создание отечественных конкурентоспособных материалов на основе смесей конструкционных термопластов и модифицированных полиолефинов, которые используются на предприятиях Беларуси, России и Китая.

Диплом доктора медицинских наук вручен Ларисе Пархоменко. Она разработала и внедрила в клиническую практику новый метод химиолучевого лечения местнораспространенного рака слизистой оболочки полости рта, языка, глотки и гортани.

Степану Темушеву ученая степень доктора исторических наук присуждена за разработку нового направления в белорусской историографии, связанного с формированием государственных финансов в Древней Руси и определением их роли в важнейших событиях эпохи Средневековья в восточнославянском регионе.

Александру Трофимуку вручен диплом доктора физико-математических наук за развитие теории числовых инвариантов частично разрешимых групп и теории факторизуемых групп. Полученные результаты использованы при разработке программного пакета для системы компьютерной алгебры GAP и перспективны для применения в информатике и криптографии.

Ученая степень доктора филологических наук присуждена Светлане Харитоновой за научно-теоретическое обоснование концепции системообразования детских средств массовой информации, формирования их визуально-семантической структуры и реализации воспитательного потенциала, что способствует развитию журналистики и медиакоммуникации для детей.

Владиславу Хрусталеву вручен диплом доктора биологических наук. Ученая степень ему присуждена за разработку новой системы классификации элементов вторичной структуры белков и метода оценки их стабильности, создание и испытание вакцинных пептидов против вируса гриппа, вируса иммунодефицита человека, прионных болезней, которые позволяют повысить эффективность синтеза пептидных вакцин.

Аттестаты профессора Президент вручил заведующему отделом масличных культур Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Ядвиге Пилюк (специальность "агрономия"), начальнику кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Максиму Пылинскому (военное искусство и военное строительство), заведующему кафедрой гигиены животных Витебской государственной академии ветеринарной медицины Михаилу Карпене (зоотехния), главному научному сотруднику лаборатории лучевой терапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Павлу Демешко (клиническая медицина), председателю Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмиле Макариной-Кибак (клиническая медицина), директору Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Вере Хитрюк (педагогика) и первому заместителю начальника Академии МВД Алексею Башану (право).