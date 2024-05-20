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Лукашенко: Крышевания и мышкования по принципу "ты - мне, я - тебе" в Беларуси быть не должно
Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит перед Комитетом государственной безопасности задачу выявлять и оперативно реагировать на факты коррупционной деятельности и возможные попытки крышевания. Об этом он заявил, принимая кадровые решения в структуре органов госбезопасности, сообщает БЕЛТА.
"Очень важная задача, это главная причина того, что я пригласил вас сюда в связи с назначением, - это вопросы недопущения коррупции и крышевания в нашей стране со стороны подконтрольных вам органов. Вы ведете контрразведывательное обеспечение и контрольных органов, и правоохранительных органов. Вы должны принимать соответствующие меры и информировать меня, если вдруг у кого-то возникнет желание расширить свою деятельность коррупционную на территории Беларуси", - сказал Президент.
"Такое скрытое мышкование типа крышевания, как это принято в других государствах (мы часто на эту тему видим фильмы по телевидению и так далее), - у нас этого быть не должно. Крышевание это, если оно есть, оно будет очень серьезно ударять по нашим людям. Вот эта дикая мелкота: "Я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь. "Ты - мне, я - тебе" - этого быть в Беларуси не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства в этой связи напомнил, что ведомство, занимаясь разведкой и контрразведкой, не забывало, что есть внутренние проблемы, с которыми надо вести борьбу. "Я очень надеюсь на чекистов, что, по крайней мере, я буду вовремя информирован по тем или иным вопросам. А где нужно, вы и сами примете соответствующие меры", - добавил Президент.
Фото: БЕЛТА
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