Лукашенко: Меркель и Олланд врут, потому что сегодня не модно говорить о минских переговорах

Все проблемы и конфликты надо решать мирным путем, за столом переговоров. Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БелТА.

Президент убежден, что все проблемы надо решать мирным путем, договариваясь за столом переговоров. И Беларусь, лично глава государства были вовлечены в этот процесс в ходе достижения известных Минских соглашений.

"Ну, договоритесь, ну, сядьте, видите, что можно договориться. И предложений море было. А вы вместе с Западом начали обманывать Россию, собравшись в Минске", - отметил глава государства.

Он также продолжил: "Хотя никакого обмана там не было. Это просто тренд. Сейчас Олланд и Меркель хотят показать, что они сыграли важную роль в том, что Украина держится, что дали возможность Украине подготовиться к войне. В те времена все верили, что надо идти путем Минских соглашений".