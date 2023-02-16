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Лукашенко: Меркель и Олланд врут, потому что сегодня не модно говорить о минских переговорах
Все проблемы и конфликты надо решать мирным путем, за столом переговоров. Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БелТА.
Президент убежден, что все проблемы надо решать мирным путем, договариваясь за столом переговоров. И Беларусь, лично глава государства были вовлечены в этот процесс в ходе достижения известных Минских соглашений.
"Ну, договоритесь, ну, сядьте, видите, что можно договориться. И предложений море было. А вы вместе с Западом начали обманывать Россию, собравшись в Минске", - отметил глава государства.
Он также продолжил: "Хотя никакого обмана там не было. Это просто тренд. Сейчас Олланд и Меркель хотят показать, что они сыграли важную роль в том, что Украина держится, что дали возможность Украине подготовиться к войне. В те времена все верили, что надо идти путем Минских соглашений".
"Сегодня и Олланд, и Меркель врут. И Порошенко тоже врет. Потому что сегодня не модно говорить о том, что было в Минске. Не модно. Вот и вся проблема", - резюмировал Александр Лукашенко.
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