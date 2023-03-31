Лукашенко: Мир на земле немыслим без исторической памяти

Глава государства констатировал, что в минувшем году было уделено много внимания прошлому белорусского народа. "Тема себя не исчерпала. В определенной мере Год мира и созидания должен стать продолжением основной идеи Года исторической памяти. Потому что мир на земле немыслим без исторической памяти, а созидание - это преемственность исторического пути, это шаг в будущее. Не разрушение и огульное очернение прошлого, а терпеливое эволюционное развитие - вот та идея, которой мы следуем более четверти века. Поэтому все, что мы начали делать для осмысления своего прошлого, его влияния на сегодняшний день и будущее Беларуси, должно продолжиться", - сказал Александр Лукашенко.