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Лукашенко: Мир на земле немыслим без исторической памяти
Мир на земле немыслим без исторической памяти, а созидание - это преемственность исторического пути, это шаг в будущее.Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Глава государства констатировал, что в минувшем году было уделено много внимания прошлому белорусского народа. "Тема себя не исчерпала. В определенной мере Год мира и созидания должен стать продолжением основной идеи Года исторической памяти. Потому что мир на земле немыслим без исторической памяти, а созидание - это преемственность исторического пути, это шаг в будущее. Не разрушение и огульное очернение прошлого, а терпеливое эволюционное развитие - вот та идея, которой мы следуем более четверти века. Поэтому все, что мы начали делать для осмысления своего прошлого, его влияния на сегодняшний день и будущее Беларуси, должно продолжиться", - сказал Александр Лукашенко.
Президент поручил Совету по исторической политике активизироваться и внедрить концепцию белорусской государственности во все сферы жизни. "Необходимо выработать единые подходы в интерпретации эпохальных событий. Скажу более конкретно: люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примерах новые поколения белорусов. Хатынь, Ола, Борки, Брестская крепость и все места трагедии и подвига белорусского народа, народов СССР, одним словом, народа-победителя должны стать местом паломничества и преклонения. В первую очередь для наших детей", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко напомнил, что в этом году 23 сентября Беларусь отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских оккупантов первого населенного пункта - Комарина, что станет стартом широкомасштабных мероприятий, посвященных освобождению Беларуси.
(Дополнено в 13:11)
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