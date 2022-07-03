Лукашенко: Мы будем делать все, чтобы выстоять и победить, потому что память мы не предаем

Беларусь будет делать все, чтобы выстоять в это непростое время. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы", сообщает БелТА.

"Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. И нам надо выстоять. И мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить. Чтобы этот седовласый курган всегда видел наше единство и понимал, что память мы не предаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.