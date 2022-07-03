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Лукашенко: Мы будем делать все, чтобы выстоять и победить, потому что память мы не предаем
Беларусь будет делать все, чтобы выстоять в это непростое время. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы", сообщает БелТА.
"Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. И нам надо выстоять. И мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить. Чтобы этот седовласый курган всегда видел наше единство и понимал, что память мы не предаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства еще раз поздравил всех присутствующих с праздником, пожелав всем здоровья, счастья и благополучия. "Мира, только мира и процветания нашим народам. Все будет нормально!" - заявил он.
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