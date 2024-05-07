Лукашенко: Мы должны быть готовы ко всему, хотя и не верится, что Западная Европа обезумела и преступит черту

Беларусь должна быть готова к любому варианту развития события, хотя в то, что Западная Европа обезумела и преступит черту, все же не верится.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня Победы во Дворце Республики, передаетБЕЛТА.



"Вы знаете из рассказов родителей и дедов, как непросто было выжить тем, кто выжил, - в землянках, окопах, лесах…Полуголодные, вшивые, полураздетые, -сказал глава государства, напоминая про тяжелые времена Великой Отечественной войны. -Этого нельзя больше допустить. Этого повторения в истории Беларуси не будет".



"Говоря все это, я думаю о том, чтобы не переборщить, не напрячь наше общество, -продолжил Александр Лукашенко. -Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы этого (повторения опыта Великой Отечественной войны. -Прим. БЕЛТА) не случилось. Я не верю, что вЗападной Европе - зажиревшей, откормленной - кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это".

