Лукашенко: Мы должны помнить о тех детях, которые просят мира, еды и тепла в доме

"Конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас, как мы делаем это. А помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды, покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Подчеркиваю: в мире очень много детей, которые не имеют домашнего тепла. Много детей, которые хотят покушать и просто спокойно жить, чтобы на их земле был мир. Вот об этих людях, об этих детях мы должны помнить всегда. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю", - сказал Александр Лукашенко.

