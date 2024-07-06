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Лукашенко: Мы нашли то, что тысячу лет искали предки, познали истинный смысл жизни
Белорусское миролюбие и уважение традиций разных культур и есть тот самый "цветок папоротника" с закодированной в нем тайной мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщает БЕЛТА.
"Нет лучше защиты, чем любовь к родной земле и вера в ее силу. Эту традицию мы передаем своим детям, щедро делимся с друзьями. Мы нашли то, что тысячу лет искали предки. Познали истинный смысл жизни. Наши миролюбие, стремление к дружбе, уважение традиций разных культур и есть тот самый цветок папоротника с закодированной в нем тайной мира. Мира во всех его смыслах", - сказал Александр Лукашенко.
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