Лукашенко: Мы не бряцаем оружием, но если кто-то к нам с ружьем придет, нам есть чем ответить

Быть готовыми адекватно ответить на любую угрозу! Такая задача прозвучала на совещании по вопросам военной безопасности, именно на это Главнокомандующий ориентировал людей в погонах. Ситуацию, которая складывается вокруг Беларуси, никто не драматизирует. Наоборот трезво оценивают и поведение соседей, и геополитические процессы. Активность НАТО растет, продолжается откровенная милитаризация региона, в частности, в Польше и Прибалтике, уж точно не падает градус напряженности в черноморском бассейне. Все это звенья одной цепи обострения военной обстановки, в которую попала и наша страна. А потому необходимо быть начеку, не поддаваться на провокации и быть всегда готовыми дать адекватный ответ на любую агрессию, подчеркивает Президент. Только слепой не увидит, что гибридная война против Беларуси развернута практически по всем направлениям. И, кстати, миграционный кризис, подброшенный нам, точно ее часть. Основные акценты по национальной безопасности у Натальи Бреус.

Совещание по вопросам военной безопасности

Когда понедельник для президентского пула начинается в Министерстве обороны, волей неволей напрягаешься. Что - война? Кажется, это фобия у белорусов в крови. Вроде бы тихо. Впрочем, сегодня любой конфликт начинается задолго до первого залпа орудий. Журналисты, пожалуй, знают как никто. Если бы только заряды негатива в Сети и град фейкометов - к этому плюс непростая обстановка вокруг Беларуси.

Президент: Беларусь стала звеном в цепи обострения военной обстановки в регионе

Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи. Замысел противников, а если говорить прямо, врагов Беларуси до конца еще не известен, но представить его уже можно. Облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков участились. На сопредельных для Беларуси государствах проводятся военные мероприятия - мы уже это видим. Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь













Что еще видят военные и Главнокомандующий?

Вот Литва стихийно возвела военную базу у белорусских границ. Оправдываются, мол, не нагнетаем, а усиливаемся. Якобы из-за мигрантов.

Пока в литовском Друскининкае тренируются солдаты, Пентагон перебрасывает к польско-белорусской границе несколько десятков самоходных артиллерийских установок. Военный эшелон, груженный гаубицами, был замечен на станции Легнице. О количестве техники и задачах - молчок. Вопреки всем международным соглашениям. Из-за мигрантов так резко нарастить армейские подразделения США. Вы серьезно?

Вот чему-чему, а росту напряженности в пограничье переброска контингентов и оружия явно способствует.

Казалось бы, куда больше, но с юга "постучали". Киев, как и Варшава, тоже уж очень демонстративно боится беженцев. Какая удобная и своевременная оказалась ширма. И вот уже Украина даже развернула на границе с Беларусью специальную пограничную операцию "Полесье" с привлечением авиации и беспилотников. В ближайшее время на усиление границы "отжалеют" из госбюджета, хотя, скорее всего, это опять же американский кредит.

Как-то уж очень все вписывается в чей-то единый сценарий...

А. Лукашенко: Запад придумал фейк о планах России напасть на Украину, но зачем?

Однако приводить убедительные доводы в поддержку своих заявлений, уверен Президент, Запад не будет. Это, по его словам, видно по отношению к Беларуси, которую обвинили в создании миграционного кризиса. "Мы видим по Беларуси: "Беларусь привезла с Сомали мигрантов и перебрасывает через границу", как они заявляют. Я уже недавно говорил: тех сомалийцев всего "полтора человека" было обнаружено на территории Беларуси. Но это не слышат, да им и не надо слышать", - отметил глава государства.

"Поэтому начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину". У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше, - заявил Александр Лукашенко. - Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тысяч на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены".

Против Беларуси развернута гибридная война практически по всем направлениям

Только слепой не увидит, что гибридная война против Беларуси развернута практически по всем направлениям. Президент не раз предупреждал. И вот вам - подкинули кейс с мигрантами.

Одним выстрелом двух зайцев - поляки от своих внутренних проблем отвлекают, а заодно и нас держат в напряжении.

"Они, наверно, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге - усилением украинской границы", - отметил Александр Лукашенко.

В миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей

То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния. Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник. И он подогревается постоянно. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу. Сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко рассказал, что об этом факте ему доложил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Беженцев нашли в заброшенном доме, они уже не могли идти. "Ползли. Несколько сот метров проползли, нашли хату. Наверное, уже и местные жители помогли печку растопить, - отметил глава государства. - Еще одна ночь, и надо было бы ампутировать ноги, если бы живых нашли. Это на литовской границе". "Это ж представьте - "демократы". До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция. Зачем? Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся".













Адекватный ответ на любую агрессию

Нужно быть начеку. Во-первых, не поддаваться провокациям, во-вторых, всегда быть во всеоружии, чтобы дать адекватный ответ на любую агрессию. Так главнокомандующий ориентирует силовой блок. Беларусь не будет разворачивать свои воинские подразделения, но четкий план реагирования на угрозы должен быть!

"В Генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов. У нас есть определенное количество подразделений (их немало), очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси. Все, на что мы были способны в финансовом отношении, - и даже не способны - мы для армии старались сделать".

Поэтому, по словам Президента, целью совещания в Министерстве обороны является обсуждение планов реагирования Вооруженных Сил на возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Беларуси. "Именно Вооруженных Сил. Не только армии, но и МВД, пограничных войск, Комитета госбезопасности, - отметил он. - То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои воинские подразделения. Таких приказов я не отдавал. Но планы на любое их действие, планы нашего противодействия, должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы - этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия".

Геополитический расклад

Минск трезво оценивает и поведение соседей, и геополитические процессы. Дело не только, и не столько в Беларуси. Все это часть большой игры!

Александр Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз

"Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер-министр Польши. - Прим. БелТА) - в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз", - сказал Президент. "Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними", - подчеркнул белорусский лидер. Глава государства отметил, что как только в ЕС ввели свою валюту - евро, это создало угрозу доллару, и начались проблемы в евроатлантическом блоке. "Мы же понимаем. Нам все равно сейчас - евро или доллар", - констатировал он.



Беларуси не до геополитических дрязг. Но стране в центре Европы сложно оставаться вне этих разборок. Нам чужды замах и амбиции крупных мировых игроков. Не потерять бы свое!

Александр Лукашенко: У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах

Месседжи Президента звучали для армии. Но присутствие руководителей других силовых структур - МВД, КГБ и пограничного ведомства - только подтверждает - на безопасность работаем сообща! Даже если соседи умышленно раздувают повод для наращивания вооруженных сил на границе с Беларусью.

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь не бряцает оружием, но в случае необходимости готова ответить. "Нам надо защитить свою страну. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение (тех, кто создает угрозу для безопасности Беларуси. - Прим. БелТА) у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. И предупреждаю вас: не дай бог у вас будет какой-то формализм, - подчеркнул глава государства. - Мы должны четко понимать, как мы будем действовать".

Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, Президент поручил: "Любую возможность, Роман Александрович, надо использовать для того, чтобы поддержать сейчас армию".



Милитаризация соседей - свидетельство беспомощности и бессилия западных политиков

Комплексная подготовка войск совместно с нашим стратегическим партнером - Россией - продолжится. Чтобы адекватно парировать угрозу и давать отпор агрессии против Союзного государства, если что. В будущем году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения такие, как "Запад" или "Щит Союза". Но комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси будет. Продолжится совершенствование единой региональной системы ПВО союзников. Поддерживается готовность территориальной обороны, но пока без них. Эксперты говорят, что нас просто вынуждают быть в тонусе.

А. Беляев: То, что происходит с Беларусью, - это отзвуки геополитической войны

Даже в этих сложных условиях Минск выступает за конструктивный межгосударственный диалог. Беларусь не хочет и никогда в своей истории не была инициатором вооруженного конфликта. Что такое военное лихолетье мы испытали на себе.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь, хоть и не очень богатая страна, но никогда не претендовала на чужие богатства и территории и не хочет никаких войн. "Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, - пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить", - подчеркнул он.

