Лукашенко: Мы не растратили наследие нерушимого братства и крепких уз между народами

В дни старого Нового года принято отмечать заслуги людей, которые были безусловным примером. Традиционный прием по случаю старого Нового года от имени Президента проходит в эти минуты в Минске. На торжество приглашены журналисты, спортсмены, государственные деятели.

Все они сменили деловой дресс-код на вечерние платья и костюмы и общаются в неформальной обстановке. Обращаясь к гостям, Александр Лукашенко напомнил, что уже первые дни наступившего года втянули нас в стремительный водоворот крайне негативных внешнеполитических событий. Они шокировали и заставили белорусов мысленно вернуться в 2020 год. А тем самым еще раз проанализировать и оценить, что мы могли потерять, какую национальную трагедию предотвратили.

В современных условиях, подчеркнул Президент, мало быть просто профессионалом или достигать творческих, спортивных результатов. Надо еще быть патриотом, гордиться родной страной и публично отстаивать государственный курс. И это хорошо показали события в Казахстане.



Глава государства поздравил собравшихся с наступившим Новым годом и Рождеством, поблагодарил за личные достижения. Лучшие получили награды. Среди них и олимпийцы. За достижение отличных спортивных результатов на первенстве четырехлетия в Токио орденом Отечества 3-й степени отмечен батутист Иван Литвинович, олимпийская четверка по гребле: Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Надежда Попок и Ольга Худенко. Вольник Магомедхабиб Кадимагомедов удостоен ордена Почета, как и прыгун в высоту Максим Недосеков. Медалью "За трудовые заслуги" награждены наши паралимпийцы Елизавета Петренко, Егор Щелканов. Почетное звание "Заслуженный мастер спорта" теперь будет носить пловец Игорь Бокий и гимнастка Алина Горносько.









Также медалей и Благодарности Президента удостоены работники СМИ. Среди них наши коллеги из Агентства теленовостей, телеканалов ОНТ, СТВ, "МИР", RT. Отмечен значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны. Так, за большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики медалью Франциска Скорины отмечены заслуги нашего коллеги, сотрудника Белтелерадиокомпании Ильи Кревчика. Он возглавляет отдел режиссеров Агентства теленовостей. И это его глазами телезрители видят итоги недели в "Главном эфире", "Клуб редакторов", а также телетрансляции с масштабных общественно-политических мероприятий, как Большой разговор или Послание Президента. Медалью Франциска Скорины отмечены директор дирекции информационного вещания ОНТ Анатолий Занкович и спецкор RT Константин Придыбайло. Он в свое время тоже работал на нашем телеканале. Зрителям журналист хорошо знаком - он освещал события августа 2020-го.









