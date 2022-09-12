Лукашенко ориентирует Минтранс на работу по наращиванию перевозок железнодорожным транспортом

Работе транспортного комплекса Беларуси в условиях санкций посвящено совещание, которое в эти минуты проходит во Дворце Независимости.

Именно транспорт приносит почти половину валютной выручки от экспорта услуг - это связующее звено внешнеторговых операций. Сегодня отрасль вынуждена работать в новых экстремальных условиях, многие логистические цепочки разорваны (закрыты грузоперевозки в Евросоюз, его небо, доступ к балтийским портам). Это приводит к издержкам у производственников. Президент отметил, с начала введения ограничений прошло достаточно времени, чтобы не просто констатировать проблемы, но и предлагать пути их решения!

"Чтобы прибыльно продать свою продукцию на экспорт или поставить на внутренний рынок комплектующие, требуется поистине виртуозная логистика. И проще, во всяком случаев ближайшем будущем, не станет. Поэтому по-прежнему ежедневная работа Министерства транспорта - договариваться о вагонах, контейнерах, пропускных "окнах", конкурентных тарифах. Тем более что задачи по наращиванию физических объемов и диверсификации экспорта отраслевым министрам поставлены. Их выполнение в некотором роде зависит от расторопности Министерства транспорта, авиакомпании "Белавиа", - подчеркнул глава государства.

С начала введения ограничений прошло достаточно времени, чтобы не только нащупать все проблемные места, но и принять адекватные меры реагирования, отметил Александр Лукашенко. "Так, мы вовремя, что называется, отзеркалили запрет на перемещение грузовых автомобилей из Евросоюза по нашей территории. Теперь ежедневно на перецепке у нас порядка тысячи транспортных средств. То есть сюда приехали - будьте добры оставить свой груз, прицепы, езжайте в обратную сторону, мы повезем дальше ваш груз", - заметил Президент.

"Несмотря на желание Запада отрезать нас от так называемой цивилизованной Европы, мы продолжаем летать и сохраняем высокий уровень авиационной безопасности. Стратегическая задача - расширить направления авиасообщения, дать людям возможность летать по вопросам бизнеса, на отдых, навещать родных и так далее", - сказал он.

При этом важно сохранить высокий уровень безопасности полетов, не останавливаться в развитии авиационной отрасли, продолжить обновление авиапарка, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Но цена перелетов должна быть конкурентной и не запредельной для наших людей, чего бы нам это ни стоило", - добавил глава государства.

Президент отметил, некоторые ответные меры на недружественные шаги в нашу сторону себя уже оправдывают. Например, введенный запрет на перемещение грузовых авто из ЕС по территории Беларуси: ежедневно на перецепке у нас порядка 1000 транспортных средств. Александр Лукашенко ориентирует Минтранс на работу по наращиванию перевозок железной дорогой, в первую очередь в восточном направлении - ведомство здесь никто не ограничивает. Также необходимо выстраивать оптимальную логистику, в том числе с использованием портовых мощностей.