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Лукашенко: Мы "Семь "Я" - шесть регионов и столица
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность развития всех регионов страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Мы "Семь "Я" - шесть регионов и столица. Это наш лозунг!" - сказал глава государства.
При этом Президент подчеркнул: присущие региону преимущества должны стать источниками его развития. "В очередной раз обращаю ваше внимание: нельзя стягивать все ресурсы в Минск и в итоге допустить гиперцентрализацию", - отметил глава государства.
Кроме того, следует создавать комфортные условия для жизни в сельской местности. "Кто захочет уехать из агрогородка, районного центра, если создадим рабочие места с зарплатой на уровне не ниже средней по области или отрасли, обеспечим людей жильем с необходимой инфраструктурой? Никто из такой местности не уедет", - констатировал Александр Лукашенко.
(Дополнено в 14:44)
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