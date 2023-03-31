Лукашенко: Мы "Семь "Я" - шесть регионов и столица

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность развития всех регионов страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Мы "Семь "Я" - шесть регионов и столица. Это наш лозунг!" - сказал глава государства.

При этом Президент подчеркнул: присущие региону преимущества должны стать источниками его развития. "В очередной раз обращаю ваше внимание: нельзя стягивать все ресурсы в Минск и в итоге допустить гиперцентрализацию", - отметил глава государства.

Кроме того, следует создавать комфортные условия для жизни в сельской местности. "Кто захочет уехать из агрогородка, районного центра, если создадим рабочие места с зарплатой на уровне не ниже средней по области или отрасли, обеспечим людей жильем с необходимой инфраструктурой? Никто из такой местности не уедет", - констатировал Александр Лукашенко.