Лукашенко: Мы сможем объяснить украинскому народу, что произошло

ОДКБ будет существовать и никогда не рухнет - об этом накануне заявил Александр Лукашенко на саммите Организации в Ереване.

Ереван, Армения 23.11.2022

Президент отметил, что странам - участницам Договора необходимо повысить сплоченность и усилить международную роль ОДКБ. Выразил белорусский лидер и обеспокоенность наличием биолабораторий в государствах объединения. И один из ключевых тезисов Президента - война не нужна никому!

А. Лукашенко: Война не нужна никому!





"Нам всем нужен мир! Война не нужна никому! Белорусское председательство предпримет все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия государств - членов ОДКБ, - подчеркнул Президент Беларуси. - Это позволит зафиксировать лидирующую роль Организации в вопросах обеспечения и укрепления региональной безопасности в зоне ее ответственности. Наши совместные усилия должны оказать благотворное влияние и на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, в том числе в восточно-европейском регионе".

А. Лукашенко: Все сейчас в руках Украины

Отметим, председательство в ОДКБ перешло к нашей стране. По итогам саммита в Ереване лидеры подписали ряд документов, которые помогут государствам лучше взаимодействовать. Уже после заседаний Александра Лукашенко подловили на улице журналисты. Президент ответил на все волнующие СМИ вопросы.

Между тем глава белорусского государства убежден: если в Украине не хотят гибели людей, притом в огромном количестве, то надо остановить конфликт. "Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться", - подчеркнул Президент.

"Мы с фашистской Германией как воевали? 30 миллионов погибло. Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко, и все? То есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать - сотрудничать, дружить. Так и здесь. Мы справимся, мы все это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить, даже сейчас наше поколение, украинскому народу, что произошло", - выразил надежду Александр Лукашенко. - Поэтому куда ни кинь - везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир".

Эксперты о будущем ОДКБ

Новая глава в истории ОДКБ и время принимать конкретные решения - так оценивают эксперты саммит в Ереване. Аналитики поддержали мнение Александра Лукашенко о кризисе архитектуры международной безопасности. И как раз здесь важную роль сможет сыграть Организация. Стабилизация процессов и успокоение военной истерии - вопрос номер один.





Перед ОДКБ стоит серьезный вопрос структурно-правовой трансформации всех механизмов, которые внедрены в данную организацию. Уверен, что именно те вызовы, те проблемы, которые стоят перед нашими обществами, и помогут тому, чтобы находились именно те самые эффективные механизмы, те самые эффективные модели, которые могут обеспечить более эффективное функционирование Организации Договора о коллективной безопасности, в этом направлении мы будем двигаться. Потому что, если не будет нашей коллективной и политической воли, то наши заклятые друзья или враги ждут удобного момента, чтобы просто растерзать всех на кусочки. Хачик Галстян, доктор политических наук, профессор (Армения)





Отмечают эксперты и стремление нашей страны к урегулированию конфликтов исключительно в мирном русле. Так, многие идеи Александра Лукашенко, уверены аналитики, стали основой подписанных в Ереване документов.