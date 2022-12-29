Лукашенко на Главной елке страны вручил подарки Деду Морозу и Снегурочке

Традиционно перед представлением глава государства выходит на сцену и обращается к маленьким зрителям. Затем Дед Мороз и Снегурочка открывают праздник. В этот раз Президент, перед тем как подойти к микрофону, вручил подарки сказочным персонажам.

"Поясняю: все мы под Новый год, а больше всего вы, просите чего-то у Деда Мороза. "Подарков дай, дай, Дед Мороз" и прочее. А Деду Морозу ничего? Поэтому я решил, что будет правильно, если мы сегодня от моего и от вашего имени поздравим нашего Деда Мороза и Снегурочку и вручим им подарки", - сказал Александр Лукашенко.