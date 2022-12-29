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Лукашенко на Главной елке страны вручил подарки Деду Морозу и Снегурочке

Лукашенко на Главной елке страны вручил подарки Деду Морозу и Снегурочке

Глава государства Александр Лукашенко 29 декабря принял участие в благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети". На Главную елку страны Президент пришел с подарками для Деда Мороза и Снегурочки, сообщает БелТА.

Традиционно перед представлением глава государства выходит на сцену и обращается к маленьким зрителям. Затем Дед Мороз и Снегурочка открывают праздник. В этот раз Президент, перед тем как подойти к микрофону, вручил подарки сказочным персонажам.

"Поясняю: все мы под Новый год, а больше всего вы, просите чего-то у Деда Мороза. "Подарков дай, дай, Дед Мороз" и прочее. А Деду Морозу ничего? Поэтому я решил, что будет правильно, если мы сегодня от моего и от вашего имени поздравим нашего Деда Мороза и Снегурочку и вручим им подарки", - сказал Александр Лукашенко.

Фото: БелТА

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