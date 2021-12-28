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Лукашенко на неформальном саммите СНГ поставил вопрос о прогнозе развития ситуации с COVID-19
Президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге поставил вопрос о прогнозе развития ситуации с COVID-19, сообщает корреспондент БелТА.
Соответствующий вопрос он задал руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главному государственному санитарному врачу России Анне Поповой, которая на саммите выступила с докладом.
"Главный вопрос для нас - вопрос прогноза", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что всегда с первых месяцев пандемии требовал от своих специалистов дать прогноз как по конкретному штамму коронавируса, так, возможно, и на будущее. Были контакты на этот счет и с российскими специалистами, однако в целом ни один прогноз в полной мере, в частности по срокам, не оправдался. "Может, вы скажете нам, что будет завтра, на что нам ориентироваться?" - поинтересовался Президент. Он также интересовался, переносится ли новый штамм "омикрон" легче, чем другие штаммы COVID-19.
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