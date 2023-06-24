Лукашенко на празднике выпускников: Не упустите свою землю, другой у вас не будет

Амбициозные, уверенные и дерзкие. Талантливые и решительные. Эти ребята не наше завтра, они - наше настоящее. И такое настоящее обнадеживает. Судя по мощной энергетике, которая ощущалась вечером 23 июня в сердце белорусской столицы, выпускники вузов заряжены исключительно на победу и новые свершения.

Только лучшие дипломанты высших учебных заведений страны приглашены на праздник в Минск. И их немало! Республиканский бал "На крыльях мечты" собрал более 5 тысяч молодых специалистов со всей страны!





Ребята с удовольствием и восторгом делятся своими впечатлениями:

"Это невероятно, что я попала на праздник и получила приглашение! Сколько эмоций, все такие счастливые и невероятно нарядные!"

"Все ребята, которые здесь находятся, они, я думаю, это заслужили. В один вечер можно почувствовать себя особенным - почему бы и нет?"

"Интересно, много ярких ребят. Мы понимаем, что они талантливые - высшее общество, и мы понимаем, что нас пригласили не просто так. Прекрасная музыка, все улыбаются и танцуют".



Эти ребята уже прозвали себя счастливчиками. Ведь именно они стали первыми героями праздника такого масштаба, который проходил в этом сезоне в новом месте и в новом формате.



Впереди у выпускников вузов вся жизнь и новые высоты, покорять которые молодые люди начнут уже с понедельника. А пока танцуют все!



500 пар из разных вузов страны закружились в вальсе. Музыкальное сопровождение от Президентского оркестра. А как иначе - лучшие выпускники достойны лучшего! В этот вечер для них звучали только хиты.







Президент принял участие в республиканском празднике выпускников

Каждый из них ценен. Каждый из них важен. В них верят. Об этом ребятам скажет Президент. В этот особый для молодых людей день напутственные слова от первого лица страны.



"С завтрашнего дня в ваших мощных руках -у каждого молодого выпускника, молодого человека -будет частичка нашей Родины. А вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. Это уже ваша ответственность! Не упустите свою землю. Другой у вас не будет. Где бы вы ни были, где бы ни учились дальше, где бы вы ни работали – это ваше. И свое никому не отдавайте. Вы займете свое первое рабочее место, разъедетесь по разным уголкам Беларуси. И чем меньше будет этот уголок, тем заметнее вы будете, тем больше будет ваш вклад в историю родной страны. Нашей уютной страны, красивой, чистой Беларуси, которую мы, безусловно, все любим", - обратился к выпускникам Александр Лукашенко.



Может быть не сразу, но у них обязательно все получится! Президент скажет: все и всегда получается у тех, кто предан своему делу, кто предан своей стране.



Обращаясь к выпускникам, Александр Лукашенко отметил: "Делайте все вовремя! Делайте сегодня, что вы должны сделать. Завтра вы этого не сделаете, потому что новые проблемы, новые заботы... Вас захлестнет жизнь. И мы ее проживаем вместе с вами, порой не понимая, что происходит. Поэтому надо в моменте, надо делать все вовремя. Это главное! Сейчас я просто искренне радуюсь тому, что есть возможность подарить нашей молодежи этот праздник в Минске и других уголках страны".

Президент еще раз напомнил, что при любых обстоятельствах нужно беречь свое, не отдавать егои приумножатьего. "Как бы ни было сложно и трудно - берегите. Потеряете - потом не найдете, не восполните, не вернете", - резюмировал Александр Лукашенко.





А затем все вместе на набережной реки Свислочьпознали легенду о чудесной птице счастья. На своем пути она столкнулась с разными стихиями. Но какие бы испытания не подкидывала нам жизнь, любые преграды можно преодолеть, если твои спутники -талант, труд, доброта, смелость, патриотизм и мечта!