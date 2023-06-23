Президент на празднике выпускников: Вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июня принял участиев республиканском праздникевыпускников учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.

"Дорогие друзья, добрый вечер! Позвольте мне впервые в новом формате, встречаясь с новыми людьми здесь, в центре нашей столицы, приветствовать вас и поздравить с великим праздником в жизни. Праздником единственным, который никогда не повторится. Подходя сюда, я так и подумал, что здесь исключительная атмосфера. И эту атмосферу делаете вы - своей молодостью и красотой. А как иначе? Вашу сегодняшнюю эйфорию легко понять. Позади напряженные годы учебы, зачетов, экзаменов, бессонных ночей (я имею в виду ночей, проведенных с учебником). А завтра у вас - новая жизнь. Поэтому сегодня веселитесь, а завтра с новыми силами - к новым успехам. Вы будете уже воспитывать, учить, лечить, строить, развивать технологии, создавать шедевры искусства и еще многое-многое другое. Будете оберегать мир, обеспечивать национальную безопасность", - сказал Александр Лукашенко.

"Момент серьезен еще и тем, что с завтрашнего дня в ваших руках, у каждого молодого выпускника, молодого человека будет частичка нашей Родины. А вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. И, как я утром сегодня награжденным уже сказал: смотрите, это уже ваша ответственность. Не упустите свою землю, другой у вас не будет. Где бы вы ни были, где бы ни учились дальше, где бы вы ни работали. Это ваше. И свое никому не отдавайте", - призвал молодых людей Президент.