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Президент на празднике выпускников: Вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июня принял участиев республиканском праздникевыпускников учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.
"Дорогие друзья, добрый вечер! Позвольте мне впервые в новом формате, встречаясь с новыми людьми здесь, в центре нашей столицы, приветствовать вас и поздравить с великим праздником в жизни. Праздником единственным, который никогда не повторится. Подходя сюда, я так и подумал, что здесь исключительная атмосфера. И эту атмосферу делаете вы - своей молодостью и красотой. А как иначе? Вашу сегодняшнюю эйфорию легко понять. Позади напряженные годы учебы, зачетов, экзаменов, бессонных ночей (я имею в виду ночей, проведенных с учебником). А завтра у вас - новая жизнь. Поэтому сегодня веселитесь, а завтра с новыми силами - к новым успехам. Вы будете уже воспитывать, учить, лечить, строить, развивать технологии, создавать шедевры искусства и еще многое-многое другое. Будете оберегать мир, обеспечивать национальную безопасность", - сказал Александр Лукашенко.
"Момент серьезен еще и тем, что с завтрашнего дня в ваших руках, у каждого молодого выпускника, молодого человека будет частичка нашей Родины. А вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. И, как я утром сегодня награжденным уже сказал: смотрите, это уже ваша ответственность. Не упустите свою землю, другой у вас не будет. Где бы вы ни были, где бы ни учились дальше, где бы вы ни работали. Это ваше. И свое никому не отдавайте", - призвал молодых людей Президент.
Глава государства отметил, что скоро выпускники разъедутся на свои первые рабочие места по разным уголкам Беларуси. И чем меньше будет этот уголок, тем заметнее будут молодые люди, тем больше будет их вклад в историю родной страны, заявил Александр Лукашенко. "Нашей уютной страны, красивой, чистой Беларуси, которую мы, безусловно, все любим", - подчеркнул он.
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