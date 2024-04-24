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Лукашенко: На счетах белорусов хранится почти Br30 млрд, или по $1 тыс. на каждого
На счетах населения Беларуси хранится почти Br30 млрд, или в среднем по $1 тыс. на каждого жителя. Такие данные привел глава государства Александр Лукашенково время выступленияна заседании VII Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.
Беларусь является страной с низким уровнем социального расслоения населения по доходам. Именно такой, по убеждению главы государства, и должна быть цивилизованная высокоразвитая страна - страна равных возможностей.
В качестве позитивного факта Президент отметил, что теперь белорусы могут себе позволить иметь сбережения. Только в банках, по данным на начало апреля этого года, на счетах населения хранится без малого 30 млрд белорусских рублей. В среднем это примерно по 1 тыс. долларов на каждого жителя страны. И дома, как говорят, под подушкой спрятано еще, на черный день. "Бедно" живем", - иронично заметил Александр Лукашенко.
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