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Лукашенко на "Славянском базаре" вручил премии СГ в области литературы и искусства за 2023-2024 годы
Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы людям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России,сообщаетБЕЛТА.
Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы были присуждены в январе этого года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Премия присуждена авторскому коллективу в составе главного архитектора "Белгоспроекта" Виктора Скробота, художника-монументалиста, члена Белорусского союза художников Андрея Петкевича, директора Национального исторического музея Республики Беларусь Александра Храмого - за создание музея в государственном мемориальном комплексе "Хатынь".
Лауреатом премии стал также внештатный автор Издательского дома "Звязда" Владимир Лиходедов за создание и реализацию историко-просветительского проекта "Бацькаўшчына", издание авторских книг-альбомов.
Премия присуждена гендиректору научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края "Кубанский казачий хор" Виктору Захарченко за создание цикла песен "Беларусь", "Русь", "Цераз рэчаньку".
Премии Союзного государства в области литературы и искусства присуждаются один раз в два года Высшим госсоветом за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией.
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