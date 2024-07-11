Лукашенко на "Славянском базаре" вручил премии СГ в области литературы и искусства за 2023-2024 годы

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы людям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России,сообщаетБЕЛТА.



Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы были присуждены в январе этого года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.



Премия присуждена авторскому коллективу в составе главного архитектора "Белгоспроекта" Виктора Скробота, художника-монументалиста, члена Белорусского союза художников Андрея Петкевича, директора Национального исторического музея Республики Беларусь Александра Храмого - за создание музея в государственном мемориальном комплексе "Хатынь".



Лауреатом премии стал также внештатный автор Издательского дома "Звязда" Владимир Лиходедов за создание и реализацию историко-просветительского проекта "Бацькаўшчына", издание авторских книг-альбомов.



Премия присуждена гендиректору научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края "Кубанский казачий хор" Виктору Захарченко за создание цикла песен "Беларусь", "Русь", "Цераз рэчаньку".

