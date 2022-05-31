Лукашенко: На Западе политику давно превратили в постановочное кино и шоу

На Западе политику давно превратили в постановочное кино и шоу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования информационной политики, сообщает БелТА.



"Надо понимать, что люди, которые следят за новостями, не всегда в состоянии отделить правду от лжи. Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, действительно трудно правду от лжи отделить. На Западе политику в принципе давно превратили в постановочное кино, шоу. Людей приучили к такому формату подачи информации, поэтому правда порой не интересна. Интересней фейк, шоу. Потому что красиво поставлен", - сказал Президент.



Глава государства констатировал, что реальность порой скучна и не такая яркая, как вранье и фейки. "И в этом главная проблема. В итоге мы видим: даже примитивно сфабрикованные сюжеты принимаются людьми на веру. А любая война, прежде всего негорячая, гибридная война, это борьба за умы людей. И мы должны защитить наших людей. Вопрос, как. Об этом мы и будем разговаривать", - отметил белорусский лидер.

