Лукашенко: Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни

Белорусские войска не принимают участия в военной операции России в Донбассе. А остановить эскалацию в регионе можно лишь за столом переговоров. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко: Президент собрал экстренное совещание с военным блоком.



Во Дворце Независимости глава государства расставил точки над "i" по многим актуальным вопросам, касающимся Беларуси, и опроверг откровенные фейки, заполонившие интернет-пространство. Президент напомнил: сегодня рано утром состоялся телефонный разговор с российским коллегой. Владимир Путин в деталях проинформировал о текущей ситуации на границе с Украиной и в Донбассе. Цель военной операции однозначна - прекратить геноцид народов Донецкой и Луганской республик.









Военное руководство Украины было предупреждено о спецоперации, но не предприняло никаких шагов

Президент обратил внимание: военное руководство Украины предупреждали о возможности боевых действий. Но оно ничего не предприняло! Дважды за последнее время были на связи с белорусскими коллегами. До украинской стороны довели и нюансы переговоров глав государств Беларуси и России. Возможность предотвратить боевые действия была и сегодня ночью. Но Украина не использовала эту возможность. Президент рассказал детали.

Лукашенко назвал условия переговоров России с Украиной