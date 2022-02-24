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Лукашенко: Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни

Белорусские войска не принимают участия в военной операции России в Донбассе. А остановить эскалацию в регионе можно лишь за столом переговоров. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко: Президент собрал экстренное совещание с военным блоком.

Во Дворце Независимости глава государства расставил точки над "i" по многим актуальным вопросам, касающимся Беларуси, и опроверг откровенные фейки, заполонившие интернет-пространство. Президент напомнил: сегодня рано утром состоялся телефонный разговор с российским коллегой. Владимир Путин в деталях проинформировал о текущей ситуации на границе с Украиной и в Донбассе. Цель военной операции однозначна - прекратить геноцид народов Донецкой и Луганской республик.



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Военное руководство Украины было предупреждено о спецоперации, но не предприняло никаких шагов

Президент обратил внимание: военное руководство Украины предупреждали о возможности боевых действий. Но оно ничего не предприняло! Дважды за последнее время были на связи с белорусскими коллегами. До украинской стороны довели и нюансы переговоров глав государств Беларуси и России. Возможность предотвратить боевые действия была и сегодня ночью. Но Украина не использовала эту возможность. Президент рассказал детали.

Лукашенко назвал условия переговоров России с Украиной

Президент также обозначил условия, при которых переговоры России и Украины станут возможными. Российской стороной эти условия прописаны и для блока НАТО, и для Украины. Они касаются демилитаризации украинской территории, недопущения вступления страны в НАТО и остановки силовых действий в отношении ЛНР и ДНР. Но лишь обсуждения этих вопросов уже недостаточно: России нужны гарантии, закрепленные на бумаге.

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