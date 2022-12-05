3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко: Надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым более взвешенно подходить к вопросу развития материально-технической базы в образовании и здравоохранении, особенно с учетом того, что в стране в этом направлении уже немало сделано. Одновременно он подчеркнул важность уделять повышенное внимание уровню зарплат работников данных сфер. Об этом глава государства заявил, заслушивая доклад о состоянии дел в системе здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.
"Медицинское оборудование и развитие материально-технической базы. Наталья Ивановна (Кочанова. - Прим. БЕЛТА), я вас попрошу, чтобы в правительстве этот вопрос - возьмите на контроль. Наверное, нам надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании", - сказал Президент.
По его словам, в сфере образования "нам очень нужно учителей поднимать". "Чтобы учитель был учителем. Во всех смыслах этого слова. Школ у нас хватает. В каждом микрорайоне новые школы мы не построим. В то время как в центре Минска пустуют старые. Ничего страшного. Маршруты продумаем и подъедем в школу. Тот, кто хочет учиться, тот найдет, как подъехать, - сказал белорусский лидер. - Поэтому вот здесь нам надо больше обратить внимание на зарплаты учителей".
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов