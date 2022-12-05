Лукашенко: Надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым более взвешенно подходить к вопросу развития материально-технической базы в образовании и здравоохранении, особенно с учетом того, что в стране в этом направлении уже немало сделано. Одновременно он подчеркнул важность уделять повышенное внимание уровню зарплат работников данных сфер. Об этом глава государства заявил, заслушивая доклад о состоянии дел в системе здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА .

"Медицинское оборудование и развитие материально-технической базы. Наталья Ивановна (Кочанова. - Прим. БЕЛТА), я вас попрошу, чтобы в правительстве этот вопрос - возьмите на контроль. Наверное, нам надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании", - сказал Президент.

По его словам, в сфере образования "нам очень нужно учителей поднимать". "Чтобы учитель был учителем. Во всех смыслах этого слова. Школ у нас хватает. В каждом микрорайоне новые школы мы не построим. В то время как в центре Минска пустуют старые. Ничего страшного. Маршруты продумаем и подъедем в школу. Тот, кто хочет учиться, тот найдет, как подъехать, - сказал белорусский лидер. - Поэтому вот здесь нам надо больше обратить внимание на зарплаты учителей".

