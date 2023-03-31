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Лукашенко: Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей

Лукашенко: Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей

В Беларуси надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. Соответствующее поручение Президент Беларуси Александр Лукашенко дал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

"Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. За это спрос будет жесточайший. Я предупреждал отдельных членов правительства об этом. Ведь я же вас отвез и показал, как это надо делать, мы же закупили до этих еще санкций самое современное оборудование. Бетонные дороги - это наше спасение в наших погодных условиях, это долговечность. Это задача для правительства и местных органов", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что необходимо сохранить набранный темп развития инженерно-транспортной инфраструктуры. "Объемы дорожного строительства, ввода жилья, благоустройство населенных пунктов - залог комфортного проживания в регионах", - сказал глава государства.

Фото:БЕЛТА

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