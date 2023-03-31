Лукашенко: Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей

"Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. За это спрос будет жесточайший. Я предупреждал отдельных членов правительства об этом. Ведь я же вас отвез и показал, как это надо делать, мы же закупили до этих еще санкций самое современное оборудование. Бетонные дороги - это наше спасение в наших погодных условиях, это долговечность. Это задача для правительства и местных органов", - отметил Александр Лукашенко.