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Лукашенко: Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей
В Беларуси надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. Соответствующее поручение Президент Беларуси Александр Лукашенко дал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
"Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. За это спрос будет жесточайший. Я предупреждал отдельных членов правительства об этом. Ведь я же вас отвез и показал, как это надо делать, мы же закупили до этих еще санкций самое современное оборудование. Бетонные дороги - это наше спасение в наших погодных условиях, это долговечность. Это задача для правительства и местных органов", - отметил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что необходимо сохранить набранный темп развития инженерно-транспортной инфраструктуры. "Объемы дорожного строительства, ввода жилья, благоустройство населенных пунктов - залог комфортного проживания в регионах", - сказал глава государства.
Фото:БЕЛТА
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