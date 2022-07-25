3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко наградил медалью "За отвагу" Алексея Островского
Мужество, самообладание и профессионализм. Президент Беларуси подписал указ о награждении медалью "За отвагу" командира саперно-пиротехнической группы внутренних войск МВД Алексея Островского. Капитан провел операцию по ликвидации артиллерийских снарядов. События развернулись в январе этого года в Полоцком районе. Боеприпасы незаконно перевозили на машине. Один из них сдетонировал. В результате взрыва погиб 1 человек. Прибывший на место офицер нашел в покореженном авто еще 7 артиллерийских снарядов калибром 125 мм. Капитану пришлось работать больше 5 часов.
Случай, конечно, необычный, потому что обычно люди при обнаружении взрывоопасных предметов сообщают либо в милицию, либо в военкомат. Т.е. они остаются живы. А здесь непосредственно человек пострадал, погиб, поэтому этот случай был из ряда вон выходящий. Было неизвестно, какие действия человек проводил с этими снарядами. Когда ты проводишь такие работы, стараешься быть собранным. Надо понимать, что в данном месте ты находишься не один, за тобой твой личный состав. За здоровье и жизнь ты несешь ответственность, поэтому эмоции отходят на второй план, а на первый выходят жизнь и здоровье людей.
Алексей Островский удостоен награды за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинской обязанности, смелые и решительные действия по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов