Лукашенко наградил медалью "За отвагу" Алексея Островского

Случай, конечно, необычный, потому что обычно люди при обнаружении взрывоопасных предметов сообщают либо в милицию, либо в военкомат. Т.е. они остаются живы. А здесь непосредственно человек пострадал, погиб, поэтому этот случай был из ряда вон выходящий. Было неизвестно, какие действия человек проводил с этими снарядами. Когда ты проводишь такие работы, стараешься быть собранным. Надо понимать, что в данном месте ты находишься не один, за тобой твой личный состав. За здоровье и жизнь ты несешь ответственность, поэтому эмоции отходят на второй план, а на первый выходят жизнь и здоровье людей.

Алексей Островский, командир саперно-пиротехнической группы в/ч 5530 внутренних войск МВД Беларуси