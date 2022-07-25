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Лукашенко наградил медалью "За отвагу" Алексея Островского

Мужество, самообладание и профессионализм. Президент Беларуси подписал указ о награждении медалью "За отвагу" командира саперно-пиротехнической группы внутренних войск МВД Алексея Островского. Капитан провел операцию по ликвидации артиллерийских снарядов. События развернулись в январе этого года в Полоцком районе. Боеприпасы незаконно перевозили на машине. Один из них сдетонировал. В результате взрыва погиб 1 человек. Прибывший на место офицер нашел в покореженном авто еще 7 артиллерийских снарядов калибром 125 мм. Капитану пришлось работать больше 5 часов.

Случай, конечно, необычный, потому что обычно люди при обнаружении взрывоопасных предметов сообщают либо в милицию, либо в военкомат. Т.е. они остаются живы. А здесь непосредственно человек пострадал, погиб, поэтому этот случай был из ряда вон выходящий. Было неизвестно, какие действия человек проводил с этими снарядами. Когда ты проводишь такие работы, стараешься быть собранным. Надо понимать, что в данном месте ты находишься не один, за тобой твой личный состав. За здоровье и жизнь ты несешь ответственность, поэтому эмоции отходят на второй план, а на первый выходят жизнь и здоровье людей.
Алексей Островский, командир саперно-пиротехнической группы в/ч 5530 внутренних войск МВД Беларуси

Алексей Островский удостоен награды за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинской обязанности, смелые и решительные действия по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.

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