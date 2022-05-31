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Лукашенко наградил сотрудников КГБ, участвовавших в спецоперации на территории Украины
Еще одно мероприятие в рабочем графике Президента. На этот раз под грифом "Совершенно секретно". Глава государства наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины. Александр Лукашенко озвучил некоторые детали.
А сегодня же обо всех подробностях этих драматичных событий можно будет узнать в специальном репортаже ОНТ. Проект "Дороги домой. Спецоперация КГБ на Украине" в эфире в 21:15.
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