Лукашенко наградил сотрудников КГБ, участвовавших в спецоперации на территории Украины

Еще одно мероприятие в рабочем графике Президента. На этот раз под грифом "Совершенно секретно". Глава государства наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины. Александр Лукашенко озвучил некоторые детали.

А сегодня же обо всех подробностях этих драматичных событий можно будет узнать в специальном репортаже ОНТ. Проект "Дороги домой. Спецоперация КГБ на Украине" в эфире в 21:15.

