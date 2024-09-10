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Лукашенко: Наиважнейшим вопросом для людей является работа и заработная плата
Наиважнейшим вопросом для людей является работа и заработная плата. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал 10 сентября на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний, сообщает БЕЛТА.
В совещании приняли участие руководители палат парламента, глава Администрации Президента, госсекретарь Совбеза, председатели ЦИК и КГБ.
Что касается работы с обращениями граждан, в Беларуси она выстроена на системном уровне и абсолютно доступна для любого человека, констатировал Александр Лукашенко. Президент напомнил, что в 2022 году был проведен большой семинар по актуализации форм и методов работы с населением, доработана и изложена в новой редакции Директива № 2. В регионах активно работают парламентарии - они много общаются с населением, помогают людям решать конкретные вопросы. В Администрации Президента используются новые, нестандартные формы работы.
"Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос - это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили после этих приемов, - обратил внимание глава государства. - Я наблюдаю, вижу, когда должностные лица то ли передо мной по телевизору, то ли еще перед кем-то отчитываются, как важно они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах, в противном случае все это останется разговорами".
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