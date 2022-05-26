Лукашенко: Нам надо усиливать работу по направлениям информационного противоборства

Беларусь видит истинные цели проводимых блоком НАТО мероприятий. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании в Минобороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Безопасности в стране уделяется особое внимание. Видеть и объективно оценивать обстановку в Беларуси и за ее пределами с военной точки зрения - требование главнокомандующего. События на внешнем контуре показывают: взят курс на обострение отношений с Россией и Беларусью.

Под прикрытием оборонительной тематики наращивается военное присутствие вблизи границ, проводятся масштабные учения. На самом деле, подчеркнул Президент, отрабатываются вопросы переброски войск, создания и применения группировок.

Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий. По сути это разведка и освоение возможного в будущем театра военных действий. По замыслу Америки Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. В этой борьбе Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим и даже военным давлением. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





По словам Александра Лукашенко, военное давление будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине.

Глава государства подчеркнул, что складывающаяся обстановка как никогда требует от войск быть в готовности в любую минуту, дать адекватный ответ военным поползновениям в сторону Беларуси.

Так, по словам Президента, необходимо определить основные направления развития нашей армии. Исходя из того, что уровень военных угроз Беларуси может нарастать, меры необходимо принимать в кратчайшие сроки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основным направлением развития белорусской армии станут силы спецопераций

В Беларуси извлекли уроки в части развития и оснащения своих войск - проинформировал министр обороны. Эта работа будет вестись по нескольким направлениям. Основным станет развитие сил специальных операций. У белорусских границ проводятся полеты разведывательной авиации. Их ежедневно фиксируется большое количество - и это не может не беспокоить.

Вооруженные силы Беларуси - это прежде всего инструмент недопущения войны

В белорусской армии продолжат осваивать современные средства вооружения