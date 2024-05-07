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Лукашенко: Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - наше общее достояние
Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - общее достояние. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня Победы, передает БЕЛТА.
"Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - наше общее достояние. Благодаря ей, а также политической, экономической, военной мощи Советского Союза Евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир", - отметил Александр Лукашенко.
Он напомнил, что, несмотря на идеологические разногласия и геополитическую борьбу в послевоенное время, мировым игрокам все же удавалось договариваться. "В условиях холодной войны противоборствующими сторонами предпринимались реальные шаги к разрядке на основе баланса сил. Международные организации выступали реальными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и укреплению безопасности на планете. Но с распадом СССР уроки войны были позабыты", - констатировал Президент.
Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА
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