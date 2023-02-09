Лукашенко нацеливает руководство научной сферы на практико-ориентированные темы

Во Дворце Независимости сегодня атмосфера интеллектуального триумфа. Александр Лукашенко провел встречу с научной элитой страны.

Разговор в таком формате уже традиция. О том, чем живет белорусская наука, о проблемах и о новаторских результатах исследований Президент предпочитает слышать из первых уст. За каждым дипломом доктора наук или аттестата профессора стоит великий труд. И в нашей стране есть чем гордиться. Убедиться в этом можно было на выставке "Беларусь интеллектуальная" (провести ее было поручение Президента). Экспозиция имела большой успех, а потому галерею перспективных отечественных разработок увидят в каждом регионе.

"В нашей стране ученые люди пользуются большим уважением и поддержкой государства. Может, она недостаточна, но на то, что мы способны. Вы знаете, сколько вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ и достижений прошлых времен, создать условия для развития современной науки. Я везде и всегда подчеркиваю (когда предлагаю зарубежным, иностранным руководителям, специалистам некие технологии, обучение этим технологиям; наверное, вы слышали это и в Зимбабве): мы такие умные, потому что стоим на плечах гигантской науки Советского Союза. Об этом не надо забывать. Велик ваш вклад, но не на пустом месте мы это делаем - как в науке, так и в государственности, промышленности, по всем направлениям, в том числе и в социальной сфере. Поэтому мы сохранили школы, вы их развили. Мы имеем определенный результат, который мы можем использовать в нашей стране, я так оцениваю, процентов на 50", - отметил Александр Лукашенко.

Оставшуюся часть Беларусь вынуждена поставлять на экспорт, пояснил Президент. "Хотелось бы больше осваивать новых технологий, то, что вы изобретаете, но увы - вы знаете почему", - добавил глава государства.

"Тем не менее вы, ученые, как никто понимаете, что в науке нет времени почивать на лаврах и нет времени упиваться какими-то успехами. Особенно сегодня, когда наша страна противостоит беспрецедентным политическим вызовам, всем нам, и науке в первую очередь, надо смотреть только вперед. И во благо жизни людей, и во имя созидания. Другими словами, все ваши инновационные разработки должны служить развитию духовной сферы, укреплять экономическую мощь государства, обеспечивать нашу национальную безопасность", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

Из рук Президента дипломы доктора наук сегодня получили восемь человек, семерым глава государства вручил аттестаты профессора, еще пятеро в этом зале - кандидаты наук. Каждое их открытие - это часть нашего национального достояния, отметил Президент. Важно обеспечить преемственность, вырастить плеяду учеников, тогда у белорусской науки будет будущее.

Александр Лукашенко особо обратил внимание ученых на практико-ориентированность своих работ, начиная от военных наук, безопасности и заканчивая мирной жизнью. Президент обратил внимание, что многие иностранные инвесторы готовы вкладывать большие деньги в перспективные разработки. Но сперва надо показать их эффективность и затем разворачивать производство. Действовать при этом надо оперативно. В прямом смысле время - деньги. Впрочем, сегодня о науке говорили на равных. Максимально открытый разговор о будущем белорусской науки. Высказаться мог каждый.

Главный научный сотрудник лаборатории лучевой терапии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Павел Демешко считает, что критически важной является подготовка не только научных, но и профессиональных кадров для здравоохранения. "Государство оказывает поддержку ученым, особенно молодым. Когда-то я сам был молодым ученым, получал стипендию Президента и знаю, насколько это важно и насколько это мотивирует и дает почувствовать ответственность", - подчеркнул главный научный сотрудник.

"Если сравнить, что было лет 10-15 назад и сейчас, то большому количеству пациентов мы можем дать надежду. Но эти исследования надо продолжать. В принципе, тот уровень, который достигли, очень достойный и не отличается от уровня других стран. Но останавливаться на достигнутом нельзя", - резюмировал ученый.

В 2022 году Высшая аттестационная комиссия Беларуси присудила 356 ученых степеней