Лукашенко: Науке мы отдаем все приоритеты, без нее развитие невозможно

Во Дворце Независимости прошел большой разговор о перспективах развития белорусской науки. Мы живем в эпоху беспрецедентных возможностей для развития нашей страны. Но без ученых подняться на следующую ступень невозможно.

Развитие отечественной науки - важнейший приоритет государственной политики

Напомним, в середине июня глава государства распорядился создать рабочую группу по анализу деятельности Национальной академии наук. Александр Лукашенко призывает не делать поспешных выводов, а внимательно изучить вопросы, поставить правильные задачи и актуализировать проблемы. Ключевой доклад будут обсуждать в конце года, после чего и надо принимать решения. Сегодня время для предложений.

Как подчеркнул во вступительном слове глава государства, Беларусь сейчас находится на таком этапе развития, когда без науки невозможно сделать никакого движения вперед. "Поэтому наука и еще раз наука", - заметил он. И в Беларуси занимаются научными исследованиями как прикладного, так и фундаментального характера. Но с чем тогда связано создание рабочей группы, которая призвана изучить ситуацию в научной среде, прежде всего в Академии наук? Александр Лукашенко пояснил: "Науке мы отдаем все приоритеты, без нее развитие невозможно. Но в последнее время я вижу, что Академия наук допускала серьезные просчеты. Это тоже бывает. Наука такая вещь, когда приходится идти непроторенными путями, когда надо осваивать серьезные проблемы, брать вершины. Поэтому, естественно, ошибки возможны. Но что меня насторожило, что ошибки допускались Академией наук там, где их быть не должно, где мы уже кое-чему научились: в животноводстве, в растениеводстве".

Например, в НАН созданы и работают научно-практические центры, деятельность которых, по словам Президента, не лучше других аналогичных структур, которые существуют вне Академии наук. "А должны быть лучшими", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, к созданию рабочей группы подтолкнули обращения некоторых специалистов, членов правительства. "Меня убеждают в том, что нам надо серьезно посмотреть на развитие академической науки и принять соответствующие решения по всем направлениям", - сказал Александр Лукашенко.

Вопросов к деятельности научного сообщества, по словам Президента, накопилось много: "Есть отдельные успехи, но и неудовлетворенность результатами также серьезная". Постоянно действующая рабочая группа во главе с председателем Комитета госконтроля, которому поручено привлечь к деятельности группы ответственных компетентных специалистов, призвана ответить на злободневные вопросы развития НАН.

Поскольку работа этой группы началась недавно, Александр Лукашенко предостерег от преждевременных выводов и ориентировал на детальное обсуждение широкого круга вопросов, стоящих перед группой, ее целей и задач. "Именно в этом ключе должен идти разговор", - пояснил Президент. - Не хочу, чтобы присутствующие здесь руководители НАН и ученые подумали, что мы тут готовим некую акцию против Академии наук. Нет. Нам надо серьезнейшим образом подойти к изучению проблем Академии наук и принять соответствующие решения, потому что без науки дальше никуда".

Прикладные исследования поднимают страну на новый уровень

Александр Лукашенко напомнил, что с первых дней президентства ставил труд ученых во главу угла всех преобразований в жизни общества. В Беларуси не дали уничтожить научные школы и многолетние наработки. Сделали все для их сохранения. Президент не отрицает развитие фундаментальной науки, но сегодняшний день делают результаты прикладных исследований.

"Готовы ли обеспечить свой технологический суверенитет в нынешних реалиях?", - задал вопрос Лукашенко.

При этом речь, по словам Президента, не только и не столько о санкциях. "Мы к этому уже привыкли (к наличию санкций - прим. ред.). Они проходящее. Я говорю о сумасшедшем развитии мира, особенно в Азии, на Востоке, - обратил внимание Президент. - Но и Запад не спит в шапку. На последнем саммите НАТО заявлен четвертый приоритет (вплоть до создания центральных органов на уровне альянса) - "технологический рывок".

"А это квантовые технологии, искусственный интеллект, биология и цифровая трансформация, - продолжил он. - Мы не должны и не имеем права отстать".

Глава государства подчеркнул, что власть и общество едины во мнении о важности этих задач, это показали недавние социологические исследования. "В приоритетах развития страны белорусы на первое место поставили наукоемкие отрасли промышленности, обеспечивающие технологический прорыв и выход на внешние рынки, а также высокотехнологичные отрасли агропромышленного комплекса, - отметил Президент. - Это стратегически правильный подход. Дороги, жилье, образование, культура, спортивные объекты - все это будет развиваться, если обеспечим в стране наукоемкое конкурентоспособное производство. Отсюда экспорт, достойные зарплаты, налоги и бюджет".

Александр Лукашенко обратил внимание, что успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом туда зайти и насколько он будет востребован. И вузовский, и отраслевой, и академический сектора науки должны работать на эту цель в тесном взаимодействии. Насколько оно отлажено, еще предстоит проанализировать, изучив также не слишком ли распыляются усилия и средства с учетом компактности Беларуси, отметил Президент.

"Главное - отечественная наука должна двигать экономику страны. То есть должен быть конкретный результат, ощутимый для государства и для людей. Особенно в настоящее время", - потребовал белорусский лидер.

Не реформа, а донастройка научной системы

Научная отрасль Беларуси не нуждается в глобальных реформах, но нужна донастройка системы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко. Также одна из актуальнейших задач, по мнению главы правительства, - трансфер технологий или внедрение научных разработок в серийное производство. В этой сфере предстоит решить еще много вопросов.

Надо найти финансовые инструменты, чтобы оказать поддержку предприятиям в задействовании результатов научно-технической деятельности, которая осуществляется не в рамках их подразделения, а, например, в структуре Академии наук. Это тоже очень важно, потому что процесс внедрения разработок достаточно дорогостоящий. Для этого необходимо провести существенный цикл подготовительных работ, приобрести новое технологическое оборудование, отладить производственные процессы, оснастка нужна. Поэтому под это нужны и какие-то привлекательные с точки зрения условий их возврата финансовые инструменты. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси