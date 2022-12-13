Лукашенко назвал главную роль ВНС

Главная роль Всебелорусского народного собрания состоит в том, чтобы стабилизировать общество на всех этапах его развития, выступать в качестве площадки, на которой при необходимости можно договариваться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам приведения отдельных законов в соответствие с обновленной Конституцией, сообщает БелТА.

Глава государства напомнил, что нана последней встречепо вопросам реализации норм обновленной Конституции договорились вернуться к проекту закона "О Всебелорусском народном собрании". Президент поручил донести положения этого нормативно-правового акта до граждан, узнать их мнение, доработать его перед принятием.

"Результаты проведенной работы - главное, что хотелось бы сегодня услышать, чтобы принять решение на данном уровне", - сказал белорусский лидер. Как доложили Президенту, публичная дискуссия проходила достаточно активно: за десять дней поступило почти пятьсот откликов. Звучали разные мнения. "Знаю, что многие предложения, которые делают проект лучше и понятнее, учтены. Прежде всего надо понимать, что собрание - важный конституционный представительный орган, орган высшего народовластия. О том, что ВНС приобретет такой статус, говорилось еще на самом первом собрании тем делегатам, которые принимали участие в нем", - сказал Президент.

"Встречаться будем чаще, минимум один раз в год. Как я уже ранее говорил по-простому, по-народному: собрались, обсудили тот или иной важнейший вопрос, приняли решение и поехали работать в трудовые коллективы, поскольку это не постоянно действующий орган", - уточнил белорусский лидер и добавил, что участники ВНС будут задействованы на общественных началах, не получая какого-либо денежного вознаграждения.

Одна из главных черт ВНС, на которую обратил внимание Президент, - разностороннее представительство. Туда войдут представители всех слоев белорусского общества, подчеркнул глава государства. В некоторых трудовых коллективах люди ставили вопрос, не превратится ли ВНС в очередное собрание чиновников. "Ну, может, вы не достучались до людей, не объяснили им. Но представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Только пути движения в это собрание несколько иные", - пояснил Александр Лукашенко. Например, необязательно, чтобы коллектив завода собирался и выдвигал своего представителя на ВНС. На собрании будут и депутаты, и члены общественных и иных организаций, которые так или иначе представляют трудовые коллективы.

"Если вдруг что, там решится главный вопрос". Лукашенко по-простому объяснил, зачем нужно ВНС

"Это должны быть профессионалы. Это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял - не понял, отсидел, уехал. Таких там быть не должно, - озвучил свое требование к делегатам ВНС Президент. - Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами. Им предстоит принимать решения по стратегическим направлениям, важнейшим вопросам государственной и общественной жизни. Такова ответственная миссия нашего собрания. И мы все должны сделать так, чтобы делегаты, вернувшись на свои рабочие места, отчитались перед трудовыми коллективами по тем вопросам, которые рассматривались на Всебелорусском народном собрании. Мы это сделаем лучшим образом".