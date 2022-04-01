Лукашенко назвал новую традицию в истории Союза Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко на вручении премии Союзного государства 2021 года в области науки и техники назвал церемонию новой традицией в истории Союза Беларуси и России, сообщает БелТА.



Глава государства отметил, что в канун Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля, в историю союза двух стран вписывается новая традиция: впервые вручается учрежденная Высшим государственным советом Союзного государства премия в области науки и техники.



Премии удостоен коллектив ученых за разработку, создание и использование Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли и российско-белорусской орбитальной группировки Белорусского космического аппарата "БКА" и спутника "Канопус-В" в интересах Союзного государства. В числе лауреатов белорусские ученые Петр Витязь, Сергей Золотой, Дмитрий Сикорский, а также российские - Леонид Макриденко, Рашит Салихов и Сергей Терехов.



Награды удостоен еще один коллектив ученых - за разработку и создание высокоэффективных систем электромагнитной защиты, нового поколения датчиков потоков космического излучения для космических приборов с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Лауреатами стали белорусские ученые Сергей Грабчиков, Николай Мухуров и Алексей Труханов, а также российские - Наталья Бородкова, Олег Кораблев, Владимир Котцов.



Александр Лукашенко пожелал ученым выдающихся успехов в дальнейшей научной и производственной деятельности во благо народов Беларуси и России. "Во имя будущего, если уж так громко сказать, нашей восточнославянской цивилизации. Как никогда поддержка сегодня этой цивилизации нужна, нам ее просто нужно сохранить, - подчеркнул он. - Пусть ваши идеи всегда будут, как вы часто говорите, на гребне волны".

