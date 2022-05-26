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Лукашенко: Небольшая Беларусь способна противостоять самым крупным государствам
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Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
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Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
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