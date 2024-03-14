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Лукашенко: Необходимо разговаривать с людьми и разъяснять им складывающуюся вокруг страны ситуацию
Необходимо разговаривать с людьми и разъяснять им складывающуюся вокруг страны ситуацию. В этом есть роль в том числе и служителей церкви. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна встречес членами Синода Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.
"Ситуация непростая. Нам с людьми надо разговаривать и доводить им все это. И мало того, и в душу заглянуть. А кроме церкви тут сложно кому-то будет сделать", - сказал глава государства.
Подводя итог встрече, он поблагодарил членов Синода за состоявшийся разговор и отметил, что в числе поднятых вопросов не видит каких-то непреодолимых проблем. "Я думаю, владыка, мы с ними справимся. Посмотрим, как это лучше сделать, - отметил Президент. - Я просто хочу вам сказать, что перед нами стоят очень серьезные проблемные вопросы. Мы должны их объективно видеть. И видеть свои недостатки".
Что касается обстановки в мире, Александр Лукашенко подчеркнул, что "везде хотят поджечь, создать хаос": "Потому что не хочется многополярного мира. Хочется управлять миром, как раньше. Американцам. Нам надо пройти этот путь. Но мы прорвемся".
"С Божьей помощью!" - добавил один из участников встречи.
"Да, с Божьей помощью. Если мы себя достойно будем вести, так, может быть, увидит (Господь. - Прим. Ред.) и поможет где-то. Без того, чтобы мы шевелились, Бог помогать не будет", - резюмировал Александр Лукашенко.
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