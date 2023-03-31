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Лукашенко: Никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень нашего медобслуживания
Никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень нашего медицинского обслуживания. Об этом заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Александр Лукашенко.
Когда речь идет о социальной справедливости, подчеркнул глава государства, необходимо говорить и о качественной медицине, доступной каждому. За 2022 год в стране ввели в эксплуатацию 29 объектов здравоохранения, напомнил он.
"Создали и обеспечили всем необходимым межрайонные центры, в которых диагностика и лечение проводятся не хуже, чем в столичных клиниках, внедряются новации, - отметил Александр Лукашенко. - Никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень нашего медицинского обслуживания".
(Дополнено в 13:25)
Фото:president.gov.by
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