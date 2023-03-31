Лукашенко: Никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень нашего медобслуживания

Никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень нашего медицинского обслуживания. Об этом заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Александр Лукашенко.

Когда речь идет о социальной справедливости, подчеркнул глава государства, необходимо говорить и о качественной медицине, доступной каждому. За 2022 год в стране ввели в эксплуатацию 29 объектов здравоохранения, напомнил он.

"Создали и обеспечили всем необходимым межрайонные центры, в которых диагностика и лечение проводятся не хуже, чем в столичных клиниках, внедряются новации, - отметил Александр Лукашенко. - Никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень нашего медицинского обслуживания".

(Дополнено в 13:25)