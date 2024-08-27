Лукашенко: Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас

Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете заявил, что всем нужно думать, как удержать страну,и все начинается с учителей, сообщает БЕЛТА.

"Я с вами вместе живу в этой жизни, обществе, и я вижу, что происходит. И как человек более информированный, знаю больше по каждому из направлений. А сфера образования для меня - важнейшая. Я немножко в ней соображаю, что происходит. 50 процентов, может, больше, моей работы - это учительство. Я должен видеть, анализировать и учить всю страну. Показывать: вот это надо, это… А иногда поставишь задачу, проконтролируешь - не сделано, потом идешь, сам делаешь", - сказал глава государства.



"Поэтому мы с вами в одной лодке и деваться нам некуда. Темнить, врать или приукрашивать ситуацию не надо. Ситуация вокруг очень сложная. Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас. И страну надо удержать. И все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержат, надо думать всем. И быть готовыми к этому. И все начинается с нас - учителей", - подчеркнул белорусский лидер.

